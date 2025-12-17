行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰15日宣布不副署已三讀通過的《財劃法》修正案，創下史上首例。民進黨立委王世堅今（17日）受訪時坦言自己有不同看法。王表示，即便現在在野黨有蠻橫、野蠻、不講理的地方，但身為執政黨就是要萬事隱忍，如果說政治上都是意氣之爭的話，就是「看到針孔沒看到山洞」，執政者就是要去委曲求全，沒辦法每件事情一蹴可幾，不需要那麼急促，「Take it easy 啦」。

王世堅坦言，事到如今，身為執政黨的立委，「黨怎麼決定我們只能跟著遵守，我個人有不同的看法啦。所以我在那天便當會就不發言」，此時此刻國事如麻，做遠比說重要多了。

王世堅表示，自己只能一直在黨內強調，執政有幾個原則，比方說要抓大放小、大的事情先處理，沒辦法做到每個事項、每個細節。細節部分應該分層負責處理，這是他一些基本的看法，如果說政治上都是往小處著眼、意氣之爭的話，犯一個很大的毛病，就是「看到針孔沒看到山洞」（意即沒注意到更重要的事）。

對於副署與否，王世堅坦言，大家討論那些，「我認為不是那麼重要，又不是說那些事情解決了，從此國家就國泰民安、萬事太平，不是嘛」。王認為不要再錙銖必較、意氣之爭，這個都不要，要往大的方向去想。

王世堅也表示，自己既然沒有發表看法，也只能接受黨最後安排，大家就遵守，只是希望未來這個部分能有所改變啦，那一天沒有發表意見的也不止他，可能大家沒有太多時間去思考這些。

媒體也詢問，是否跟黨團總召柯建銘一樣，認為沒有不副署空間？王世堅表示，自己不曉得他什麼看法，但柯建銘總召有他的缺點，當然也有他的優點，否則怎麼能稱霸政壇二、三十年？他有很老道的一些看法。大家殊途同歸、看法一致，就是認為執政黨執政要負最終最大的責任。希望黨能夠在這一點慎思啦。

王世堅提到，台語說「船破，海坐底」（意即面對困難或失敗時，主事者應該承擔責任）。即便現在在野黨有蠻橫、野蠻、不講理的地方，但身為執政黨就是要萬事隱忍、用協商方式盡量化解衝突嘛，求同存異這是民主的常規嘛，民主政治沒辦法永遠都是一帆風順啦。

王世堅指出，本來就是不同政黨有不同的聲音，到最後多數黨意見大家表決為主，但在表決前可以用協商方式，執政者就是要去委曲求全，沒辦法每件事情一蹴可幾。所有改革都必須一步一步達成。今天比昨天進步，明天又比今天進步。抱持這個想法，不需要那麼急促，「Take it easy 啦」。

