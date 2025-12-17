澳洲槍手重傷甦醒「被控59罪」　含恐怖主義罪名

▲納維德與父親聯手犯案，奪走至少15條人命。（圖／達志影像／newscom）



記者吳美依／綜合報導

澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）恐攻唯一存活槍手、24歲的納維德（Naveed Akram）今（17）日被起訴59項重罪，包括15項謀殺罪。他與50歲父親薩吉德（Sajid Akram）朝向猶太光明節聚會開火，釀成該國近30年來最嚴重的槍擊事件。

這對父子檔在邦迪海灘針對猶太聚會發動恐怖攻擊，造成至少15人死亡。薩吉德在現場被警方擊斃，納維德中彈後一度陷入昏迷，但已於16日甦醒。

《衛報》報導，除了謀殺罪以外，納維德還被指控1項恐怖主義行為罪、40項意圖謀殺傷害罪、1項在建築物附近放置爆裂物罪、1項意圖造成重傷開火罪，以及公開展示恐怖主義標誌罪。

▲澳洲民眾紛紛前往邦迪海灘（Bondi Beach）哀悼。（圖／達志影像／美聯社）



BBC引述當地媒體指出，納維德已在醫院病床上進行了第一次聽證會，法庭宣布該案將延至明年4月開庭審理。新南威爾斯州（NSW）警察局長蘭揚（Mal Lanyon）17日稍早表示，他們正在等待藥效完全消退，才會正式審問納維德，「為了他的公平性，我們需要他完全理解到底發生了什麼事。」

此前調查結果指出，2名槍手受到伊斯蘭國（IS）極端主義思想影響而犯案，父子檔11月1日曾抵菲律賓民答那峨島首府達沃（Davao），而那裡自1990年代起就是伊斯蘭激進分子的溫床。此外，恐攻現場發現一輛登記在納維德名下的車輛，車上藏有簡易爆炸裝置及2面自製的伊斯蘭國（IS）旗幟。

父親薩吉德原籍在印度南部城市海德拉巴（Hyderabad），1998年持學生簽證抵澳，平時經營水果店，2015年起合法持有槍械許可證，登記擁有6把武器。兒子納維德則在澳洲出生，原為泥水工，案發前曾告知雇主，因拳擊受傷無法工作至2026年。