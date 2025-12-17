一圖解析不副署後3劇本　9大QA看懂倒閣國會重選＆怎罷免賴清德

▲行政院長卓榮泰在總統令稿上加註意見，「不予副署」財劃法修正案。（圖／翻攝自Facebook／卓榮泰）



記者陶本和／台北報導

行政院長卓榮泰近日正式宣告，依《憲法》第37條不予副署藍白所強修的《財劃法》，成為民選總統以來，台灣憲政史上首次「不副署」。對於卓榮泰提出不副署後，朝野政局的發展與影響，《ETtoday新聞雲》以圖表來解析未來可能的3劇本發展，並以「9大QA」的方式，說明到底何謂「不副署」、為何在野黨可以提倒閣反制，又為何總統賴清德可以解散國會等疑問。

卓榮泰提不副署9大QA一次看懂

Q1：到底什麼是「不副署」？

答：行政院不同意立法院通過的法律，行政院長不副署，總統就不會公布法律，法律也就無法生效。

憲法37條規定，「總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署」。

這次卓榮泰是針對立法院所通過財劃法修正案，認為難以執行，移請立法院覆議，並提出行政院版的財劃法。不過，覆議再次遭到藍白多數否決而失敗。

卓榮泰認為，行政院已經窮盡各種救濟可能，公開、私下或不拘形式的跟在野黨溝通都無效，最終只能決定以不副署財劃法修正案。

Q2：卓榮泰為何只剩不副署一途？

答：政院質疑藍白修法違憲＋救濟無效

1.）政院過去一年已8次覆議失敗

2.）藍白修《憲訴法》＋封殺大法官提名：憲法法庭癱瘓

3.）總統院際協調無效

Q3：在野黨可以提倒閣？什麼是倒閣？

答：藍白可行使憲政權力，對行政院長提出「不信任案」來予以制衡。

憲法增修條文第3條指出，立法院得經全體立法委員三分之一以上連署，對行政院長提出不信任案。

換言之，立法院若不同意行政院長不副署，可以透過憲政措施，以此來制衡行政院長，不讓行政院權力獨大。

Q4：倒閣門檻為何？如何進行？

答：立法院三分之一席立委（38席）連署對卓榮泰提出不信任案，並且要有二分之一席立委（57席）贊成，即可成功倒閣。

第11屆立法院席次共計113席，國民黨有52席、民進黨51席、民眾黨8席、無黨籍2席。在第一階段，三分之一席立委連署，僅需38席立委，國民黨有52席綽綽有餘，是足以連署對行政院長提出不信任案。

接著在倒閣案表決時，須全體立委二分之一席以上贊成；換言之需要57席以上，國民黨目前有52席，須要聯手民眾黨、無黨籍，都投下贊成票，才能倒閣成功。

Q5：倒閣之後，總統可解散國會？

答：可以。憲法增修條文第2條第5項，總統於立法院通過對行政院院長之不信任案後10日內，經諮詢立法院院長後，得宣告解散立法院。不過，總統於戒嚴或緊急命令生效期間，不得解散立法院。

Q6：台灣政壇史上有倒閣過？

答：有過3次倒閣，但都以失敗告終。

第一次倒閣是在1999年，民進黨認為台灣內部治安問題嚴重，加上爆發本土金融風暴，以及證交稅危機，立法院對時任行政院長蕭萬長提出不信任案。

第二次倒閣是2012年，民進黨認為台灣經濟問題嚴重，青年失業率高，以及油電雙漲引起民怨，立法院對時任行政院長陳沖提出不信任案。

第三次倒閣是2013年，馬英九政府爆發「馬王政爭」，立法院對時任行政院長江宜樺提出不信任案。

Q7：國會解散之後，立委何時重選？

答：60天內。憲法增修條文第2條第5項規定，立法院解散後，應於60日內舉行立法委員選舉，並於選舉結果確認後10日內自行集會，其任期重新起算。

Q8：倒閣後，總統要重選？如何罷免總統？

答：倒閣只有行政院長下台，不會影響總統；總統可以解散國會，讓立法院重選，但不會重選總統。

至於如何罷免總統，總統副總統選舉罷免法第70條明定，須「經全體立法委員四分之一提議，全體立法委員三分之二同意提出」，罷免案才成立，且經公告後投票要有2分之1選民投票贊成才會通過。

換言之，如果這次藍白提出閣揆不信任案，立法院重選後，取得三分之二以上席次，也就是拿下至少76席立法委員，就可以發動罷免總統賴清德；但是，還是需要過半選民贊成才會通過。

Q9：罷免賴清德後就能重選總統？

答：不行。憲法49條規定，總統缺位時，由副總統繼任至總統任期屆滿為止。換言之，就算在野黨成功罷免賴清德，也是由副總統蕭美琴繼任。

▼卓榮泰提出不副署起源與後續影響。（圖／記者陶本和製表，並由AI協助，點圖可放大）



1張圖看懂不副署起源＆後續發展3大劇本

第一套劇本，是藍白不予理會，繼續通過修正案；而卓榮泰繼續就爭議法案不副署、不執行。這是目前看起來最可能的劇情走向，國民黨、民眾黨繼續批評賴政府是行政獨裁，而民進黨也回擊國會獨裁，台灣的立法院繼續吵吵鬧鬧下去。

第二套劇本，是藍白提不信任案倒閣，賴清德解散國會，立法院重新改選。這對於國民黨、民眾黨來說，是當前所剩無幾的救濟途徑，但重選影響之大，且才挺過今年的大罷免，各陣營都已彈盡援絕、兵疲馬困，比較不會是目前的可能方向。

但是，這也是民進黨現在想突圍，解決僵局的唯一途徑，引導藍白提倒閣後，在國會重新改選中再力拚一回，搶回全面執政的優勢局面；當然，民進黨也很可能再吞敗，民進黨在仍未過半下，賴清德勢必繼續任命閣揆，對藍白法令繼續的不副署、不執行，朝野繼續回到惡鬥的輪迴中。

第三套劇本，是讓憲法法庭得以重新運作，重新回歸憲政秩序的正軌，也就是藍白再次重修憲法訴訟法，或是同意賴清德所提名的大法官。

由於藍白過去主導的《憲法訴訟法》修正案公告後，將違憲判決的門檻提高到10人開會、9人同意，導致目前陷入僅8位大法官，加上藍白二度封殺總統所提名的大法官窘境，憲法法庭只能被迫停擺。

因此，讓憲法法庭重新運作，重新回歸憲政秩序的正軌，會是一條途徑。不過，藍白勢必會評估，他們後續提出的修法，賴政府還是很大可能認定是違憲，並且持續聲請釋憲；倘若憲法法庭認定藍白修法合憲，那賴政府只能摸摸鼻子認了，但若認定修法違憲，那麼藍白的修法又做了白工。況且在藍白眼中，賴清德所提名的大法官都是「綠友友」，所以這套劇本終究會走到死胡同。

綜觀上述三套劇本，結局其實很明確，不論走哪一條路、哪一套劇本，終究是一場「僵局」。朝野注定吵吵鬧鬧到2026年九合一選戰、2028年總統大選，這場政治僵局，最後還是只能由人民透過選票來解。