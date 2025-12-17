　
地方 地方焦點

台南京都交流滿4年　「2025陶藝台日交流展」總爺藝文中心開幕

▲「2025陶藝台日交流展 in 台南」17日於總爺藝文中心紅磚工藝館開幕，紀念台南與京都交流推進協定締結4週年。（記者林東良翻攝，下同）

▲「2025陶藝台日交流展 in 台南」17日於總爺藝文中心紅磚工藝館開幕，紀念台南與京都交流推進協定締結4週年。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為紀念台南市與京都市交流推進協定締結4週年，由台南市台日文化友好交流基金會與京都陶磁器協同組合連合會共同主辦的「2025陶藝台日交流展 in 台南──台南市・京都市交流推進協定締結4週年紀念展」，17日於台南總爺藝文中心紅磚工藝館盛大開幕，象徵兩座歷史文化城市在工藝交流上的重要里程碑。

開幕典禮貴賓雲集，台南市長黃偉哲、京都市產業觀光局長草木大、台日交流協會董事長李退之等人親臨現場，共同見證台日陶藝文化交流成果。

黃偉哲表示，台南與京都同樣是各自國家的文化重鎮，長年累積深厚的歷史與工藝底蘊，透過陶藝這項貼近生活的藝術媒介，讓城市之間的交流不只停留在制度與儀式，而是進入市民的日常。他也期盼，透過展覽讓更多市民、特別是年輕學子，能近距離感受台日陶藝之美，進一步拓展國際文化視野，深化雙城在文化、教育等多面向合作。京都市代表則指出，感謝台南長期以來對台日文化交流的重視與投入，未來也期待透過更多藝文合作，持續深化兩城市之間的情誼與連結。

▲「2025陶藝台日交流展 in 台南」17日於總爺藝文中心紅磚工藝館開幕，紀念台南與京都交流推進協定締結4週年。（記者林東良翻攝，下同）

本次展覽集結台日陶藝精華，邀請京都11位陶藝師來台展出25件京燒作品，從造型、釉色、金彩到細緻的手繪紋樣，展現清水燒多層次且細膩的工藝語彙；同時也邀集21位台南藝術家展出21組作品，涵蓋傳統器皿與當代造形，呈現台灣陶藝多元且充滿生命力的樣貌。台南與京都作品並置展出，形成一場跨文化的視覺對話，讓觀眾在比較與欣賞中，體會不同文化背景下的工藝思維。

為呼應陶藝與生活美學的緊密連結，開幕當天特別邀請「日本茶道表千家青嵐茶會」舉辦四場茶道體驗，結合京燒與台灣陶器，讓民眾透過品茗過程，親身感受器物在使用中所展現的溫度與質感，成為本次展覽的一大亮點，也讓陶藝不只是「靜態展示」，而是真正走進生活。

▲「2025陶藝台日交流展 in 台南」17日於總爺藝文中心紅磚工藝館開幕，紀念台南與京都交流推進協定締結4週年。（記者林東良翻攝，下同）

文化局指出，「2025陶藝台日交流展 in 台南」自12月17日起展至115年1月11日止，每日上午9時至下午5時開放參觀，匯聚台日陶藝家的代表作，無論是工藝創作者、陶瓷愛好者或一般民眾，都能從中感受台日文化交流的深度與美感。

12/15 全台詐欺最新數據

夜貓子友善政策市圖總館深夜開放供青年與考生使用

元智外籍生迎耶誕　用英語與文化點亮偏鄉學子

AI智慧結合青年行動台南市政治理注入新動能、展望2026更好

崑大視傳系橫掃美國IDA國際設計賽9大獎

迎接2026年　Xpark推出新春《海洋摺學家作品展》

白河警抓改管又掛假牌車主慘吞8.7萬罰單

南投縣合作事業補助作業要點明年1／1實施

噍吧哖文化園區驚現「不明生物體」原來是「糖甘」亮相

陳亭妃拋市政願景台南不只拚高科技也要讓傳統產業走得遠

酒駕追撞奪命台南市警溯源刨根除「醉」犯

台南市打詐、救災表現亮眼警消2人獲選行政院模範公務人員

台南市消防局長交接楊宗林宣誓就職黃偉哲期許消防使命接棒傳承

人均負債降至2.1萬元台南負債年減率冠六都

推動「吃在地、惜食材、愛地球」黃偉哲與學童共享台灣鯛午餐

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

