女清潔員遭酒駕撞死！舅舅曝遺體「下半身粉碎」　需動用5修復師

記者劉人豪／台南報導

台南香酥鴨店48歲鄭姓老闆16日酒駕，撞死23歲陳姓女清潔隊員。死者舅舅指出，姪女整個下半身都粉碎，需要動用到五位大體修復師，並說「我真的很崩潰眼淚一直掉」。

▲台南女清潔員遭賓士撞死，舅舅指出遺體下半身粉碎，要動用5修復師。（圖／記者林東良翻攝）

這起案件發生在16日上午8點多，當時鄭男開賓士車沿安平區慶平路由東往西行駛，但因前一晚才跟朋友聚餐，又到酒吧續攤到天亮，不勝酒力，當場追撞在路邊執行收運作業的垃圾車，導致車尾的陳女被夾死在2車之間，當場殞命。

事故發生後，鄭男腳骨折卡在車內，被救出後卻謊稱自己沒有開車、有叫代駕，引起現場民眾公憤，險些動手圍毆。鄭男到院後，酒測值高達0.95，超標近3倍，確定酒駕肇事，全案依公共危險、過失致死罪方向偵辦。

▲死者舅舅指出姪女遺體嚴重受損。（圖／翻攝自Facebook／林依婷 Lin Yi-Ting）

台南市議員林依婷於臉書發文說明，安平區垃圾清運是委外經營，因此罹難的女清潔隊員並非環保局員工，有跟清潔公司聯絡上，清潔公司的法務會協助罹難者家屬向酒駕駕駛求償。

陳女的舅舅也留言表示，「你知道嗎！那位女孩是我的姪女！她整個下半身都粉碎掉了！為了要修補大體，我們需要動用到五位大體修復師，你知道當下看到我姪女的遺體！我真的很崩潰眼淚一直掉，酒駕這東西真是一個王八蛋」。