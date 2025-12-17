台南市打詐、救災表現亮眼　警消2人獲選行政院模範公務人員

▲台南市警消人員林立峯、蔡承諭榮獲2025年行政院模範公務人員，市長黃偉哲於市政會議中頒獎表揚。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警察局刑事警察大隊新化分局偵查佐林立峯，以及消防局特種搜救大隊副大隊長蔡承諭，榮獲2025年行政院模範公務人員肯定，市長黃偉哲於市政會議中頒獎表揚，肯定兩人分別在打擊詐欺犯罪與提升救災效能上的卓越表現。

值得一提的是，台南市已連續兩年推薦人選參加行政院模範公務人員遴選，且皆雙雙獲選，展現警政與消防體系在專業表現與公共服務上的穩定實力，成果相當亮眼。

黃偉哲表示，林立峯偵查佐與蔡承諭副大隊長以實際行動展現對公務的熱忱與專業精神，不僅為個人爭光，也代表市府團隊的整體能量，為台南市政服務增添榮耀。他也期盼透過表揚模範公務人員，激勵更多公務夥伴以其為典範，持續精進專業、提升服務品質，讓市政團隊在為民服務的道路上不斷突破。

人事處指出，林立峯偵查佐在偵辦詐欺案件過程中，善用科技偵查手段突破案件瓶頸，成功查獲高額不法金流，展現智勇兼備的辦案能力，有效遏止詐欺犯罪擴散，對維護社會治安具有指標性意義。

至於蔡承諭副大隊長，則長期投入救災安全與指揮管理精進，建立CCIO災害指揮管理體系，並推廣至全國各消防機關，以創新方式因應新型態災害威脅，實質強化整體救災效能，對消防體系發展貢獻良多。