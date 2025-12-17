台南市消防局長交接楊宗林宣誓就職　黃偉哲期許消防使命接棒傳承

▲台南市政府消防局新任局長楊宗林16日於市政會議中宣誓就職，由市長黃偉哲擔任監誓人。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局新任局長楊宗林16日於市政會議中宣誓就職，由市長黃偉哲擔任監誓人，象徵消防體系正式完成交接，會中黃偉哲也向甫退職的前局長李明峯致贈感謝紀念牌，表達市府對其多年奉獻消防工作的高度肯定與敬意。

黃偉哲表示，李明峯前局長擔任消防局長長達15年，是六都中任期最長的消防首長，長年堅守第一線，帶領消防團隊守護城市安全，其付出與貢獻深植台南。市府特別頒贈感謝紀念牌，感謝其對消防工作的投入與付出，也祝福李前局長退休後生活平安順心、健康愉快。

▲市長黃偉哲致贈感謝紀念牌給甫退職的前消防局長李明峯，感謝其15年來守護台南公共安全。

黃偉哲指出，李前局長任內，台南市消防體系持續穩健精進，無論在災害搶救、緊急救護或防災整備方面均展現具體成果。消防人員在全國緊急救護技術選拔中屢創佳績，並在急救心肺功能停止（OHCA）病患的成功救援上累積豐富實績，為市民生命安全建立堅實防線，也為台南消防發展奠定良好基礎。

黃偉哲進一步表示，新任局長楊宗林畢業於中央警察大學公共安全學系，具備完整公共安全專業背景，自102年起擔任消防局副局長，長期參與消防政策推動、救災實務與行政運作，歷練完整、深受信賴。期許未來在楊宗林的專業領導下，消防局能持續與市府各局處密切合作，強化整體防災與救災量能，為市民提供更周全、更安心的守護，共同打造安全宜居的台南。