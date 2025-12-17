　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

區區有充電站再推進！　台南第4批電動車充電站19日啟用9處場域

▲台南市推動「區區有充電站」計畫，第4批電動車充電站19日正式上線，涵蓋8個行政區9處場域。（記者林東良翻攝）

▲台南市推動「區區有充電站」計畫，第4批電動車充電站19日正式上線，涵蓋8個行政區9處場域。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為持續推動淨零轉型與永續城市建設，台南市政府積極打造友善電動車使用環境，市長黃偉哲指示交通局與環保局向中央環境部爭取經費，在全市37個行政區布建電動汽車充電設施，降低駕駛人「旅程焦慮」。

交通局指出，全案共爭取2.5億元經費，於202處站點建置90座、180席200kW快充格位，以及266座、266席11kW慢充格位，目前各站點已陸續完工，並由台電公司台南區處、新營區處配合完成供電後，分批啟用營運。
交通局長王銘德表示，第4批充電站於19日上線啟用，分布於8個行政區、9處場域，共設置4席快充與11席慢充格位，地點包括南區台南市立游泳池、安平區億載公園路外停車場、歸仁里活動中心、七股區篤加社區活動中心、北門區學甲戶政北門辦事處、官田區葫蘆埤自然公園停車場、六甲區中山路43巷公園，以及柳營區建國路與康樂街口、德元埤荷蘭村停車場等。

其中，南區台南市立游泳池屬「充電優先格位」，其餘8處均為「充電專用格位」。交通局提醒，若一般車輛占用電動汽車充電專用停車位，經通報舉發，可依停車場法裁處新台幣1200元罰鍰。

交通局進一步說明，目前已分三批次啟用27處充電站，合計18席快充、34席慢充格位，自114年5月啟用至今，累積使用475次，總充電度數達10676.853度。其中，以六甲區六甲運動公園使用最頻繁，達89次，其次為東山區東山路外停車場69次、新營區三民路停車場44次、安平區南島路市政園區路外停車場42次，以及官田區官田衛生所34次。

在費率方面，交通局要求業者實施尖離峰定價，核定尖峰時段每度電不得超過14元、離峰不得超過10元；目前營運團隊提供快充每度8元、慢充每度5元的優惠價格，後續也將不定期推出行銷方案。民眾可下載「電小二」APP查詢即時充電資訊與優惠，或透過交通局官網及「台南好停APP」快速查找充電站位置，提升整體使用便利性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孩子慶生「蛋糕實品」一看傻眼！　知名甜點店道歉：暫停預訂
趁室友泥醉...桃園男大生性侵他女友
快訊／9人獵殺4隻台灣黑熊　嬉鬧運送獲無罪
驚悚畫面曝！　34歲騎士慘被輾死
爺爺買咖啡遭拒！超商店員「今天賣完了」　背後原因暖哭
幼兒園畢旅「澳門4天3夜」2萬5千元！家長傻眼　行程曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

控油、減鈉、多纖、少加工　冬季吃鍋進補掌握四原則暖胃不傷身

人均負債降至2.1萬元　台南負債年減率冠六都、智慧稅務獲國際大獎

「帥」過頭變超貴！白河警抓改管又掛假牌　車主慘吞8.7萬罰單

台南市打詐、救災表現亮眼　警消2人獲選行政院模範公務人員

台南市消防局長交接楊宗林宣誓就職　黃偉哲期許消防使命接棒傳承

區區有充電站再推進！　台南第4批電動車充電站19日啟用9處場域

轄區1年69起酒駕事故　內埔警提醒民眾：別拿生命賭一杯

桃園青年政策受肯定　青諮會與志工中心滿意度雙雙突破八成

元智外籍生迎耶誕　用英語與多元文化點亮偏鄉的童心

迎接2026年　Xpark推出新春《海洋摺學家作品展》

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

控油、減鈉、多纖、少加工　冬季吃鍋進補掌握四原則暖胃不傷身

人均負債降至2.1萬元　台南負債年減率冠六都、智慧稅務獲國際大獎

「帥」過頭變超貴！白河警抓改管又掛假牌　車主慘吞8.7萬罰單

台南市打詐、救災表現亮眼　警消2人獲選行政院模範公務人員

台南市消防局長交接楊宗林宣誓就職　黃偉哲期許消防使命接棒傳承

區區有充電站再推進！　台南第4批電動車充電站19日啟用9處場域

轄區1年69起酒駕事故　內埔警提醒民眾：別拿生命賭一杯

桃園青年政策受肯定　青諮會與志工中心滿意度雙雙突破八成

元智外籍生迎耶誕　用英語與多元文化點亮偏鄉的童心

迎接2026年　Xpark推出新春《海洋摺學家作品展》

生活用品3萬元AA　女友事後提「信用卡回饋平分」他愣了！網喊合理

京站耶誕消費滿4,800送500　全館冬季特賣coen 5折起

陸「GPU第二股」沐曦股份上市　開盤大漲568%！

Summer喪父失魂「蕭敬騰一句話成最強支柱」：爸，我們都會好好的

中信特攻出奇招！　宣布王世堅1月3日從從容容來開球

華航蟬聯第二屆「ESG交通運輸永續獎」金獎殊榮

廚餘車裝GPS補助開放申請　每輛最高8千元

帶看倉庫竟變刀棍大混戰！嘉義房仲刺死客戶　判10年6月定讞

「台灣有事」日本可否行使集體自衛權？　高市早苗：視情況決定

男毒駕畫面曝！深夜逆向約1km「永和開到中和」　遭警攔下還在茫

【性感五花肉】胖橘貓穿婆婆手工防舔衣　腰間肉直接炸出XD

地方熱門新聞

夜貓子友善政策市圖總館深夜開放供青年與考生使用

元智外籍生迎耶誕　用英語與文化點亮偏鄉學子

AI智慧結合青年行動台南市政治理注入新動能、展望2026更好

崑大視傳系橫掃美國IDA國際設計賽9大獎

迎接2026年　Xpark推出新春《海洋摺學家作品展》

南投縣合作事業補助作業要點明年1／1實施

噍吧哖文化園區驚現「不明生物體」原來是「糖甘」亮相

陳亭妃拋市政願景台南不只拚高科技也要讓傳統產業走得遠

白河警抓改管又掛假牌車主慘吞8.7萬罰單

酒駕追撞奪命台南市警溯源刨根除「醉」犯

推動「吃在地、惜食材、愛地球」黃偉哲與學童共享台灣鯛午餐

南投縣明年1／16公布副縣長、副秘書長新人事

廈門金酒告輸「旺大順」！　議員洪成發憂心大陸市場佈局蒙陰影

台南市消防局長交接楊宗林宣誓就職黃偉哲期許消防使命接棒傳承

更多熱門

相關新聞

第七波管制滿週年！10大「反骨」區房價倒漲　榜首年漲56%最狂

第七波管制滿週年！10大「反骨」區房價倒漲　榜首年漲56%最狂

央行去年9月祭出第七波管制，全台房市入寒冬，不過預售房價修正有限。盤點這1年來，全台10大行政區房價不降反增，且漲幅都在15%以上，其中以汐止區大漲56%居冠，其次則為台南市東區、台北市北投區。

老闆酒駕撞死女清潔員　遭灌爆改店名

老闆酒駕撞死女清潔員　遭灌爆改店名

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話險遭圍毆

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話險遭圍毆

賓士男「跑2間酒吧」喝到天亮　酒駕撞死23歲女

賓士男「跑2間酒吧」喝到天亮　酒駕撞死23歲女

23歲女遭酒駕撞死　妹妹悲喊「我沒有姊姊了」

23歲女遭酒駕撞死　妹妹悲喊「我沒有姊姊了」

關鍵字：

台南電動車充電站

讀者迴響

熱門新聞

林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話險遭圍毆

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

明天3地防較大雨勢　清晨低溫再探11度

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

47歲楊宗緯爆當爸！

更多

最夯影音

更多
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面