區區有充電站再推進！　台南第4批電動車充電站19日啟用9處場域

▲台南市推動「區區有充電站」計畫，第4批電動車充電站19日正式上線，涵蓋8個行政區9處場域。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為持續推動淨零轉型與永續城市建設，台南市政府積極打造友善電動車使用環境，市長黃偉哲指示交通局與環保局向中央環境部爭取經費，在全市37個行政區布建電動汽車充電設施，降低駕駛人「旅程焦慮」。

交通局指出，全案共爭取2.5億元經費，於202處站點建置90座、180席200kW快充格位，以及266座、266席11kW慢充格位，目前各站點已陸續完工，並由台電公司台南區處、新營區處配合完成供電後，分批啟用營運。

交通局長王銘德表示，第4批充電站於19日上線啟用，分布於8個行政區、9處場域，共設置4席快充與11席慢充格位，地點包括南區台南市立游泳池、安平區億載公園路外停車場、歸仁里活動中心、七股區篤加社區活動中心、北門區學甲戶政北門辦事處、官田區葫蘆埤自然公園停車場、六甲區中山路43巷公園，以及柳營區建國路與康樂街口、德元埤荷蘭村停車場等。

其中，南區台南市立游泳池屬「充電優先格位」，其餘8處均為「充電專用格位」。交通局提醒，若一般車輛占用電動汽車充電專用停車位，經通報舉發，可依停車場法裁處新台幣1200元罰鍰。

交通局進一步說明，目前已分三批次啟用27處充電站，合計18席快充、34席慢充格位，自114年5月啟用至今，累積使用475次，總充電度數達10676.853度。其中，以六甲區六甲運動公園使用最頻繁，達89次，其次為東山區東山路外停車場69次、新營區三民路停車場44次、安平區南島路市政園區路外停車場42次，以及官田區官田衛生所34次。

在費率方面，交通局要求業者實施尖離峰定價，核定尖峰時段每度電不得超過14元、離峰不得超過10元；目前營運團隊提供快充每度8元、慢充每度5元的優惠價格，後續也將不定期推出行銷方案。民眾可下載「電小二」APP查詢即時充電資訊與優惠，或透過交通局官網及「台南好停APP」快速查找充電站位置，提升整體使用便利性。