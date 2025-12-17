　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

人均負債降至2.1萬元　台南負債年減率冠六都、智慧稅務獲國際大獎

▲台南市公共債務持續下降，人均負債降至2.1萬元，負債年減率獲《天下雜誌》評比六都第1。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市公共債務持續下降，人均負債降至2.1萬元，負債年減率獲《天下雜誌》評比六都第1。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在兼顧公共建設需求與財政穩健的雙重挑戰下，台南市財政稅務局以「減債有感、促參協力、智慧稅務」為治理主軸，交出亮眼成績單。不僅成功降低公共債務、減輕市民負擔，獲2025《天下雜誌》評比負債年減率六都第1，更以創新智慧稅務模式榮獲國際大獎，展現財政治理與數位轉型並進的城市實力。

在減債成果方面，財稅局指出，為因應未來重大公共建設的財務需求，市府持續健全債務管理、保留舉債空間，強化整體財政韌性。截至114年底，台南市公共債務降至398億元，自市長黃偉哲上任以來已減少205億元，市民人均負債由3.2萬元降至2.1萬元，降幅達34%，並獲《天下雜誌》評比負債年減率六都第1。

財稅局說明，透過前瞻性財務規劃、精準調度與多元策略，不僅有效降低債務規模，也減輕後代子孫的償債負擔，提升市府未來財務應變能力。114年更成功節省債務利息支出約0.72億元，並將省下的利息挹注於社會福利與公共建設，讓市民實質共享減債成果。

▲台南市公共債務持續下降，人均負債降至2.1萬元，負債年減率獲《天下雜誌》評比六都第1。（記者林東良翻攝，下同）

考量台南市自籌財源有限，為持續提供優質公共建設與服務，財稅局也積極擴大引進民間投資，除訂定台南市建設公債發行自治條例及管理辦法，並輔導市府機關籌備發行建設公債，未來可增加公共建設籌資管道，同時降低整體利息支出。
在促參成果上，財稅局積極推動公私協力，114年成功吸引超過百億元民間資金投入公共建設，在行政作為、招商績效與履約管理等面向，獲財政部考核評定促參業務「全國特優」。多項促參案以市民生活需求為核心，透過公私協力加速市政建設。

▲台南市公共債務持續下降，人均負債降至2.1萬元，負債年減率獲《天下雜誌》評比六都第1。（記者林東良翻攝，下同）

其中，「南區鹽埕段國有土地開發—長照機構興建營運案」將打造新型態樂齡照護中心，提供多元照護服務，預計117年完工，未來可成為社區文教共融的重要場域；「北區大銃段觀光藝文商業專用區開發案（兵配廠）」投資金額達73億元，規劃興建超過1萬平方公尺的藝文展演空間，與321巷藝術聚落串聯發展，形塑台南藝術生態圈。

此外，財稅局亦推動「台南市商四商業設施促參案」，規劃打造涵蓋食、衣、住、行、育、樂的一站式生活圈，帶動東區南台南副都心發展；並同步推動「台南市運動藝文休閒園區BOT案」，規劃興建可容納2萬席的大型室內體育場館，結合展演、零售、餐飲與休閒娛樂，創造「運動新經濟」與「演唱會經濟」，目前兩案皆持續招商中。

▲台南市公共債務持續下降，人均負債降至2.1萬元，負債年減率獲《天下雜誌》評比六都第1。（記者林東良翻攝，下同）
在智慧稅務方面，財稅局配合黃偉哲「科技、智慧、永續」施政方針，近年推動電子稅單、代理人線上查調發證系統、My Data「稅務e指通」、稅務自動化服務機「查補快」，以及地價稅公益出租人案件導入RPA流程自動化等5大便民創新服務，有效突破時空限制、簡化作業流程，提升整體行政效率，打造「便捷、安全、高效」的新型態稅務模式。

憑藉地方稅e化成果，台南市今年11月於新加坡榮獲國際數據資訊（IDC）智慧城市類別「最佳數位政策獎」，讓台南智慧稅務成果躍上國際舞台。另在課稅資料正確性、租稅教育、清查欠稅與疏減訟源等面向，也獲財政部114年「稅捐稽徵作業績效類」及「疏減訟源績效類」雙料優等肯定。

財稅局也積極加入「打詐台南隊」，推出「稅籍異動即時通」服務，當民眾名下房屋或土地辦理契稅或土地增值稅申報時，即可即時收到系統通知，掌握不動產異動情形，強化財產安全防線。

財政稅務局長李建賢表示，未來將持續秉持「團隊做得更好、市民過得更好」理念，一方面引進民間資源、健全財務管理，力挺市政建設與公共服務；另一方面精進AI與數位科技導入稅務業務，以經濟力、科技力與創新力支撐市政發展，落實財政永續經營目標。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孩子慶生「蛋糕實品」一看傻眼！　知名甜點店道歉：暫停預訂
趁室友泥醉...桃園男大生性侵他女友
快訊／9人獵殺4隻台灣黑熊　嬉鬧運送獲無罪
驚悚畫面曝！　34歲騎士慘被輾死
爺爺買咖啡遭拒！超商店員「今天賣完了」　背後原因暖哭
幼兒園畢旅「澳門4天3夜」2萬5千元！家長傻眼　行程曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

控油、減鈉、多纖、少加工　冬季吃鍋進補掌握四原則暖胃不傷身

人均負債降至2.1萬元　台南負債年減率冠六都、智慧稅務獲國際大獎

「帥」過頭變超貴！白河警抓改管又掛假牌　車主慘吞8.7萬罰單

台南市打詐、救災表現亮眼　警消2人獲選行政院模範公務人員

台南市消防局長交接楊宗林宣誓就職　黃偉哲期許消防使命接棒傳承

區區有充電站再推進！　台南第4批電動車充電站19日啟用9處場域

轄區1年69起酒駕事故　內埔警提醒民眾：別拿生命賭一杯

桃園青年政策受肯定　青諮會與志工中心滿意度雙雙突破八成

元智外籍生迎耶誕　用英語與多元文化點亮偏鄉的童心

迎接2026年　Xpark推出新春《海洋摺學家作品展》

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

控油、減鈉、多纖、少加工　冬季吃鍋進補掌握四原則暖胃不傷身

人均負債降至2.1萬元　台南負債年減率冠六都、智慧稅務獲國際大獎

「帥」過頭變超貴！白河警抓改管又掛假牌　車主慘吞8.7萬罰單

台南市打詐、救災表現亮眼　警消2人獲選行政院模範公務人員

台南市消防局長交接楊宗林宣誓就職　黃偉哲期許消防使命接棒傳承

區區有充電站再推進！　台南第4批電動車充電站19日啟用9處場域

轄區1年69起酒駕事故　內埔警提醒民眾：別拿生命賭一杯

桃園青年政策受肯定　青諮會與志工中心滿意度雙雙突破八成

元智外籍生迎耶誕　用英語與多元文化點亮偏鄉的童心

迎接2026年　Xpark推出新春《海洋摺學家作品展》

生活用品3萬元AA　女友事後提「信用卡回饋平分」他愣了！網喊合理

京站耶誕消費滿4,800送500　全館冬季特賣coen 5折起

陸「GPU第二股」沐曦股份上市　開盤大漲568%！

Summer喪父失魂「蕭敬騰一句話成最強支柱」：爸，我們都會好好的

中信特攻出奇招！　宣布王世堅1月3日從從容容來開球

華航蟬聯第二屆「ESG交通運輸永續獎」金獎殊榮

廚餘車裝GPS補助開放申請　每輛最高8千元

帶看倉庫竟變刀棍大混戰！嘉義房仲刺死客戶　判10年6月定讞

「台灣有事」日本可否行使集體自衛權？　高市早苗：視情況決定

男毒駕畫面曝！深夜逆向約1km「永和開到中和」　遭警攔下還在茫

【學弟你慢點啊】學長剛停慘被鏟飛！ 2人空中翻滾重摔

地方熱門新聞

夜貓子友善政策市圖總館深夜開放供青年與考生使用

元智外籍生迎耶誕　用英語與文化點亮偏鄉學子

AI智慧結合青年行動台南市政治理注入新動能、展望2026更好

崑大視傳系橫掃美國IDA國際設計賽9大獎

迎接2026年　Xpark推出新春《海洋摺學家作品展》

南投縣合作事業補助作業要點明年1／1實施

噍吧哖文化園區驚現「不明生物體」原來是「糖甘」亮相

陳亭妃拋市政願景台南不只拚高科技也要讓傳統產業走得遠

白河警抓改管又掛假牌車主慘吞8.7萬罰單

酒駕追撞奪命台南市警溯源刨根除「醉」犯

推動「吃在地、惜食材、愛地球」黃偉哲與學童共享台灣鯛午餐

南投縣明年1／16公布副縣長、副秘書長新人事

廈門金酒告輸「旺大順」！　議員洪成發憂心大陸市場佈局蒙陰影

台南市消防局長交接楊宗林宣誓就職黃偉哲期許消防使命接棒傳承

更多熱門

相關新聞

台南市打詐、救災表現亮眼警消2人獲選行政院模範公務人員

台南市打詐、救災表現亮眼警消2人獲選行政院模範公務人員

台南市警察局刑事警察大隊新化分局偵查佐林立峯，以及消防局特種搜救大隊副大隊長蔡承諭，榮獲2025年行政院模範公務人員肯定，市長黃偉哲於市政會議中頒獎表揚，肯定兩人分別在打擊詐欺犯罪與提升救災效能上的卓越表現。

台南市消防局長交接楊宗林宣誓就職黃偉哲期許消防使命接棒傳承

台南市消防局長交接楊宗林宣誓就職黃偉哲期許消防使命接棒傳承

台南第4批電動車充電站19日啟用9處場域

台南第4批電動車充電站19日啟用9處場域

第七波管制滿週年！10大「反骨」區房價倒漲　榜首年漲56%最狂

第七波管制滿週年！10大「反骨」區房價倒漲　榜首年漲56%最狂

老闆酒駕撞死女清潔員　遭灌爆改店名

老闆酒駕撞死女清潔員　遭灌爆改店名

關鍵字：

人均負債台南負債

讀者迴響

熱門新聞

林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話險遭圍毆

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

明天3地防較大雨勢　清晨低溫再探11度

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

47歲楊宗緯爆當爸！

更多

最夯影音

更多
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面