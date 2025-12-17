人均負債降至2.1萬元　台南負債年減率冠六都、智慧稅務獲國際大獎

▲台南市公共債務持續下降，人均負債降至2.1萬元，負債年減率獲《天下雜誌》評比六都第1。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在兼顧公共建設需求與財政穩健的雙重挑戰下，台南市財政稅務局以「減債有感、促參協力、智慧稅務」為治理主軸，交出亮眼成績單。不僅成功降低公共債務、減輕市民負擔，獲2025《天下雜誌》評比負債年減率六都第1，更以創新智慧稅務模式榮獲國際大獎，展現財政治理與數位轉型並進的城市實力。

在減債成果方面，財稅局指出，為因應未來重大公共建設的財務需求，市府持續健全債務管理、保留舉債空間，強化整體財政韌性。截至114年底，台南市公共債務降至398億元，自市長黃偉哲上任以來已減少205億元，市民人均負債由3.2萬元降至2.1萬元，降幅達34%，並獲《天下雜誌》評比負債年減率六都第1。

財稅局說明，透過前瞻性財務規劃、精準調度與多元策略，不僅有效降低債務規模，也減輕後代子孫的償債負擔，提升市府未來財務應變能力。114年更成功節省債務利息支出約0.72億元，並將省下的利息挹注於社會福利與公共建設，讓市民實質共享減債成果。

考量台南市自籌財源有限，為持續提供優質公共建設與服務，財稅局也積極擴大引進民間投資，除訂定台南市建設公債發行自治條例及管理辦法，並輔導市府機關籌備發行建設公債，未來可增加公共建設籌資管道，同時降低整體利息支出。

在促參成果上，財稅局積極推動公私協力，114年成功吸引超過百億元民間資金投入公共建設，在行政作為、招商績效與履約管理等面向，獲財政部考核評定促參業務「全國特優」。多項促參案以市民生活需求為核心，透過公私協力加速市政建設。

其中，「南區鹽埕段國有土地開發—長照機構興建營運案」將打造新型態樂齡照護中心，提供多元照護服務，預計117年完工，未來可成為社區文教共融的重要場域；「北區大銃段觀光藝文商業專用區開發案（兵配廠）」投資金額達73億元，規劃興建超過1萬平方公尺的藝文展演空間，與321巷藝術聚落串聯發展，形塑台南藝術生態圈。

此外，財稅局亦推動「台南市商四商業設施促參案」，規劃打造涵蓋食、衣、住、行、育、樂的一站式生活圈，帶動東區南台南副都心發展；並同步推動「台南市運動藝文休閒園區BOT案」，規劃興建可容納2萬席的大型室內體育場館，結合展演、零售、餐飲與休閒娛樂，創造「運動新經濟」與「演唱會經濟」，目前兩案皆持續招商中。



在智慧稅務方面，財稅局配合黃偉哲「科技、智慧、永續」施政方針，近年推動電子稅單、代理人線上查調發證系統、My Data「稅務e指通」、稅務自動化服務機「查補快」，以及地價稅公益出租人案件導入RPA流程自動化等5大便民創新服務，有效突破時空限制、簡化作業流程，提升整體行政效率，打造「便捷、安全、高效」的新型態稅務模式。

憑藉地方稅e化成果，台南市今年11月於新加坡榮獲國際數據資訊（IDC）智慧城市類別「最佳數位政策獎」，讓台南智慧稅務成果躍上國際舞台。另在課稅資料正確性、租稅教育、清查欠稅與疏減訟源等面向，也獲財政部114年「稅捐稽徵作業績效類」及「疏減訟源績效類」雙料優等肯定。

財稅局也積極加入「打詐台南隊」，推出「稅籍異動即時通」服務，當民眾名下房屋或土地辦理契稅或土地增值稅申報時，即可即時收到系統通知，掌握不動產異動情形，強化財產安全防線。

財政稅務局長李建賢表示，未來將持續秉持「團隊做得更好、市民過得更好」理念，一方面引進民間資源、健全財務管理，力挺市政建設與公共服務；另一方面精進AI與數位科技導入稅務業務，以經濟力、科技力與創新力支撐市政發展，落實財政永續經營目標。