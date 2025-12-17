　
國際

川普下令封鎖委內瑞拉油輪　直指政權涉恐怖活動

▲▼美國12月12日在委內瑞拉海岸附近扣押的原油油輪斯基珀號（Skipper）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國12月12日在委內瑞拉海岸附近扣押的原油油輪斯基珀號（Skipper）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普16日宣布，下令全面封鎖所有進出委內瑞拉的受制裁油輪，並進一步表示，美方已將委內瑞拉的統治當局正式視為「外國恐怖組織」。

川普（Donald Trump）透過自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，基於多項理由，包括竊取美國資產、涉及恐怖主義、毒品走私以及人口販運，美國已將委內瑞拉政權列入「外國恐怖組織」（Foreign Terrorist Organization）名單。

川普強調，正因如此，已下令對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪，實施「全面且徹底的封鎖」。

這項最新命令，是在美國日前於委內瑞拉外海扣押一艘受制裁油輪後所採取的進一步行動。川普過去多次將流入美國的毒品問題，歸咎於委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）政府，並持續對其施壓。

針對川普的最新表態，委內瑞拉通訊部尚未對外界的置評請求作出回應。

另一方面，馬杜洛在川普發文前、於16日晚間出席活動時表示，帝國主義與極右勢力企圖殖民委內瑞拉，奪取該國的石油、天然氣、黃金及其他礦產資源，並強調委內瑞拉將堅定捍衛國家主權，「和平終將在委內瑞拉獲勝。」

報導指出，川普的競選行動近來也包含強化該地區的軍事部署，並在靠近委內瑞拉的太平洋與加勒比海海域，對多艘船隻發動軍事打擊，造成至少90人死亡。
 

川普下令封鎖委內瑞拉油輪　直指政權涉恐怖活動

美國委內瑞拉油輪

