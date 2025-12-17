重返白宮將滿一年！　川普宣布「發表全國演說」聚焦執政成果

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）預告，將於美東時間17日晚間9時（台灣時間18日上午9時）在白宮發表全國演說，內容將聚焦重返白宮執政以來的施政成果，以及未來數年的政策方向。白宮表示，這場演說將全面回顧川普第二任期前11個月的表現，並向選民說明接下來的施政重點。

川普16日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文向民眾喊話指出，「我的美國同胞們：我將於明晚9時在白宮發表全國演說，過程全程直播，期待屆時『見到』大家。」他並強調，「對我們的國家而言，這是一個偉大的一年，而最精彩的還在後頭。」

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）下午接受媒體訪問時表示，川普的演說將著墨於過去11個月的施政成果，內容涵蓋「他為了讓美國重返偉大所做的一切」。她也指出，總統將進一步說明未來3年持續為美國人民兌現競選承諾的政策計畫。

這場全國演說，正值川普第二任期即將屆滿一年之際。美國媒體《國會山莊報》（The Hill）指出，川普近期在期中選舉前夕，因「生活可負擔性」相關論述及外交政策主軸，面臨部分批評聲浪。

隨著2026年美國期中選舉腳步逼近，相關報導分析，川普似乎正逐步將政治重心轉回國內議題。他上週才前往關鍵搖擺州之一的賓夕法尼亞州，強調政府對抗通膨的努力，並預計於19日前往另一個搖擺州北卡羅萊納州持續造勢。

此外，《國會山莊》與Decision Desk HQ當天公布的最新民調顯示，川普的支持率在過去一個月內上升3.5個百分點，來到44.8%，顯示其選情動向仍備受關注。