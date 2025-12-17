美官員：台灣是供應鏈要角　經濟夥伴對話明年初舉行

▲台美經濟繁榮夥伴對話。（圖／駐美代表處提供）



記者張靖榕／綜合報導

美國國務院主管經濟事務的次卿海柏格（Jacob Helberg）表示，台灣在全球供應鏈中具關鍵地位，並於日前受邀參與由美國主導的人工智慧（AI）供應鏈戰略倡議首屆峰會，實際參與半導體與製造業等核心場次。此外，台美之間的重要雙邊機制「經濟繁榮夥伴對話」也預計於明年初再度舉行。

美國國務院指出，海柏格12日與來自日本、以色列、澳洲、新加坡及韓國的代表，共同簽署「矽和平宣言」（Pax Silica Declaration），正式啟動「矽和平」倡議，目標在於確保人工智慧發展所需關鍵礦物與材料的供應鏈安全。國務院同日也舉行首屆「矽和平峰會」，邀集8個擁有先進AI供應鏈生態系的國家參與，包括日本、韓國、新加坡、荷蘭、以色列、阿拉伯聯合大公國、英國與澳洲。

除正式成員外，台灣、歐盟、加拿大以及經濟合作暨發展組織（OECD）也以嘉賓身分受邀出席。根據國務院16日公布的逐字稿，海柏格在與亞太區媒體簡報時被問及台灣角色，明確指出台灣受邀參與首屆峰會，並在多場被視為關鍵的會議中全程參與並作出實質貢獻，其中包含製造業與半導體相關場次。

海柏格同時說明，美國與台灣之間設有「經濟繁榮夥伴對話」（Economic Prosperity Partnership Dialogue，EPPD）這項雙邊機制，雙方近期已完成新一輪會談，並預計於明年初再次舉行。他指出，正因台灣在供應鏈中的戰略地位，美方認為有必要優先保留雙邊討論空間，先在雙邊層級處理最為關鍵的議題，再視情況將相關內容擴展至多邊架構。

國務院進一步說明，「矽和平」（Pax Silica）是一種新型態的國際組織與夥伴關係，其名稱結合拉丁文「和平」（Pax）與AI關鍵材料「矽」（Silicon），宗旨在於團結擁有全球最先進科技企業的國家，共同釋放新一代人工智慧浪潮所帶來的經濟潛力。

對於後續發展，海柏格表示，首屆峰會後仍在評估是否擴大成員國範圍，未來不排除再度舉行相關會議。他也呼籲外界給予空間，讓敏感且關鍵的供應鏈議題能先在雙邊基礎上推進。他預告，預計於明年第1季宣布數名加入「矽和平宣言」的新成員。

至於台美經濟繁榮夥伴對話，台灣駐美代表處今天表示，EPPD自2020年舉行首屆會議以來，已成為台美之間就重要經濟議題進行溝通與合作的核心平台，至今已召開5屆會議，下一屆會議的具體安排，將於適當時機對外說明。