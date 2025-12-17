白宮幕僚長說漏嘴？　坦言川普「有酒鬼性格」不乏復仇動機

▲白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）近日接受《浮華世界》（Vanity Fair）專訪時，罕見對總統川普（Donald Trump）做出直白評價，不僅形容川普「有酒鬼的性格」，也坦言他第二任期部分作為，確實帶有「報復」意味，相關內容曝光後在華府政壇掀起震盪。

根據CNN報導，懷爾斯在過去一年中與作家惠普（Chris Whipple）進行多次訪談，談及與川普共事的經驗。她直言，雖然川普向來滴酒不沾，但性格卻像酒精成癮者般被放大，抱持「沒有任何事情做不到」的心態。她也提到，酒癮者在飲酒時性格會更加誇張。

談到司法與政治爭議時，懷爾斯承認，川普並非每天都在想著報復，但「只要有機會，他就會出手」。她被問及前FBI局長柯米（James Comey）遭調查卻未成功起訴一事時直言，外界認為這看起來像報復行動，「並非沒有道理。」

懷爾斯也透露，川普多次未採納她的建議，包括移民驅逐與特赦問題。她表示，自己曾反對特赦2021年1月6日國會暴動中最暴力的參與者，但最終未被採納；在關稅政策上，幕僚團隊內部也出現「重大分歧」，川普仍選擇對外宣布。

外交方面，懷爾斯形容川普對委內瑞拉態度強硬，直言他「想一路炸船，直到馬杜洛（Nicolás Maduro）撐不住為止」，但也承認，若進一步動武仍需國會授權。

專訪中，她也對多名核心盟友做出不留情面的評價，形容副總統范斯（JD Vance）「當了10年的陰謀論者」，並坦言川普曾指控前總統柯林頓（Bill Clinton）造訪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）私人島嶼「沒有任何證據」，直言「總統在這件事上是錯的」。

對於爭議發酵，懷爾斯隨後在X平台反擊，指控報導斷章取義；白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）也出面力挺。不過，專訪仍讓川普陣營內部震盪不已，外界關注，這番罕見坦白，究竟是單純說漏嘴，還是另有深意。