川普最新民調出爐　比人氣高峰差近10％

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

路透社與易普索（Ipsos）最新民調顯示，美國總統川普的支持度近日下滑，接近他本屆任期以來的最低水準，主因在於部分共和黨選民對其經濟表現轉趨不滿。

這項為期3天、於14日結束的全美民調顯示，僅39％受訪美國成年人認可川普的整體施政表現，低於12月稍早的41％，也僅略高於11月中旬的38％，後者為川普今年以來的最低支持度。川普今年1月重返白宮時，支持度一度達到47％，但隨後逐步走低，尤以經濟議題最為明顯。

民調指出，只有33％的受訪者認可川普處理美國經濟的方式，創下他今年在此議題上的最低評價。近期聯邦政府停擺，導致部分經濟數據中斷，但多名經濟學者認為，企業縮手招聘，與川普對進口商品加徵關稅所帶來的衝擊不無關係。

即便如此，共和黨基本盤仍大致穩固。85％的共和黨受訪者認可川普整體表現，與本月稍早相同。不過，在經濟表現方面，支持川普的共和黨人比例已降至72％，為今年新低，也低於月初的78％。

川普在去年總統大選期間，主打整頓經濟與改善民生，成功擊敗民主黨前總統拜登（Joe Biden）。然而，通膨問題在川普執政下仍持續存在，目前維持在接近3％的水準，高於決策官員普遍認為較為健康的2％目標。

在生活成本議題上，川普的支持度更僅剩27％，較本月稍早的31％進一步下滑，顯示民眾對物價壓力的不滿持續累積。

這項民調以線上方式進行，共蒐集1016名全美成年人意見，抽樣誤差為正負3個百分點。