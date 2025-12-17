川普狂簽「221項行政命令」！上任才1年　遠超拜登4年

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

美國總統川普第二任期重返白宮後，瘋狂行使行政權力，簽署行政命令的速度創下二戰以來新紀錄。截至目前，他已簽下第二任期內的第221道行政命令，數量遠超過第一任期總和，展現驚人的執政步調。

根據《法新社》報導，川普簽署行政命令的速度前所未見，且涵蓋範圍極廣，從設立關稅壁壘、推進AI發展，到打擊「覺醒文化」，甚至連聯邦建築風格都要管。聯邦公報資料顯示，川普自1月20日就職以來，已正式刊登220道具法律效力的行政命令，且無需國會同意即可執行。

川普15日又簽署了最新的第221號命令，直接將合成鴉片類止痛劑芬太尼（Fentanyl）定義為「大規模毀滅性武器」，預計不久後就會刊登於聯邦公報。

川普對簽署行政命令的態度，對比其他總統差距相當明顯。拜登、歐巴馬和小布希平均每年約簽30至40道命令，唯有小羅斯福能與川普比擬，但他是在經濟大蕭條和二戰的特殊時期，12年間簽了近4000道命令。

值得注意的是，川普簽令速度已趨緩。10月以來僅簽約12道，相較前4個月每月平均超過30道，明顯放慢腳步。分析顯示，川普的行政命令近6成聚焦國內事務，外交政策不到1成，其中社會議題占3成比重最高，貿易經濟占2成，政府改革占1.8成。