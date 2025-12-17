「賴清德斷我財路」　藍議員挺陳亭妃關鍵曝光

▲蔡育輝與陳亭妃在活動中設聯合攤位，擺放彼此看板，毫不避諱。（讀者提供）



圖文／鏡週刊

縣市長選舉明年登場，各政黨的黨內初選正如火如荼進行中，被民進黨視為「不能輸」的台南市，預計本月底舉辦政見會，2位參選人陳亭妃、林俊憲近期為了政見會是否須有提問環節針鋒相對，陳表示並非怕被問，而是有太多政見想表達，擔心時間不夠，林則反嗆：「政見會不是去唸稿，候選人是真材實料？還是草包？試一下就知道！」煙硝味十足。

▲蔡育輝私下表示，陳亭妃協助他喬柳營奇美醫院外頭停車場利益，所以欠陳人情。（翻攝Google Earth）

儘管陳亭妃呼聲不低，但看在綠營支持者Ａ先生眼裡卻直搖頭，他批評：「陳完全沒有政黨分際，她過去在議長選舉、總統大選都有跑票之嫌，最近又結合藍營勢力，操弄綠營初選，要選民怎麼放心把台南交給她？」

而Ａ先生口中的藍營勢力，指的是國民黨議員蔡育輝。Ａ先生指出，初選活動開跑後，蔡就不斷幫陳亭妃，不僅經常與陳同台，向民眾「力薦」陳，甚至在地方活動時，設立二人的聯合攤位，擺放彼此看板，絲毫不避諱。

▲同樣爭取台南市長提名的民進黨立委林俊憲（中）近期因政見會議題，槓上陳亭妃。（翻攝林俊憲臉書）

此外，去年7月民進黨召開全代會，陳亭妃執意自帶人馬參選中常委，遭所屬派系正國會除名。針對這起民進黨家務事，蔡育輝竟跳出來直指這是民進黨主席賴清德的陰謀，痛批賴為了把持權力、照顧自家人，將髒手伸進各派系和黨部。上月底，民進黨台南市黨部主委郭國文開記者會，砲轟蔡在台南市議會表態支持陳，公然介入綠營台南市長初選，非常不當，呼籲政治人物自重，尊重各政黨機制，不要影響選舉。

讓外界好奇的是，明明分屬不同政黨，蔡育輝為何如此力挺陳亭妃？Ａ先生告訴本刊，蔡某次跟友人聊到台南市長藍綠參選人初選民調議題時，親口向友人坦承：「賴（指賴清德及賴系人馬）斷我財路，我拜託陳亭妃解危柳營奇美醫院旁停車場的問題，我欠她人情！」

Ａ先生解釋，柳營奇美醫院是台南重要的醫療中心，就診人潮非常多，但院內停車空間長期不足，因為人潮、車潮帶來的收入非常可觀，蔡育輝家族看準這點，透過在立法院經濟委員會當召委的陳亭妃居中協調，幫他們租下醫院南側的台糖土地，設立私人停車場。

然而，只有三百多個停車位的柳營奇美醫院也想擴建停車場，打算與台糖協調租下附近土地，徹底解決看診民眾停車不便的問題，但過程一波三折，令人質疑是受既得利益者的干擾。Ａ先生說，合理推斷，蔡育輝與陳亭妃的結盟，就是政治上的利益共生結構，利用公有財產、牟取私人利益。

▲右圖：去年總統大選時，陳亭妃的郭姓後援會長公然要求群組成員投給3號的侯友宜，支持政黨輪替。左圖：陳亭妃傳出背叛賴清德，引發綠營群組成員熱烈討論，直呼不可思議。（讀者提供）

本刊調查，蔡育輝家族經營的停車場過去就曾引發爭議。2010年底，現任立委、時為議員候選人的賴惠員以「柳營奇美醫院周邊停車位一位難求」為題召開記者會，槓上競爭對手蔡育輝。賴出示營利事業登記資料，點出掛名停車場負責人的蔡崇名是里長，也是蔡育輝的胞兄，她質問蔡育輝是不是停車場大股東？有無為了私利施壓官員？必須向鄉親說清楚、講明白。



