台南藍議員！　遭揭為生意挺陳亭妃

▲民進黨立委陳亭妃（左）積極爭取台南市長黨內提名，卻被爆結合國民黨議員蔡育輝（右）操弄綠營初選。（讀者提供）



民進黨台南市長初選進入白熱化階段，林俊憲、陳亭妃2位參選人的民調互有領先。不過，本刊接獲爆料，指陳與國民黨議員蔡育輝合作，企圖操弄綠營初選，蔡不僅公開挺陳，私下更向友人透露，因為賴清德總統及其人馬斷他財路，反而是陳協助他喬停車場利益，所以支持陳；此外，陳的後援會長去年總統大選時，在多個群組要求支持3號國民黨候選人侯友宜，並暗示陳授意，也遭質疑背叛綠營。爆料人痛批，陳為了勝選，結合藍軍勢力、破壞綠營團結，令人無法接受。

投訴人A先生向本刊指控，綠營台南市長初選活動開跑後，藍營議員蔡育輝就不斷幫陳亭妃，不僅經常與陳同台，向民眾「力薦」陳，甚至在地方活動時，設立二人的聯合攤位，擺放彼此看板，絲毫不避諱。

▲蔡育輝與陳亭妃在活動中設聯合攤位，擺放彼此看板，毫不避諱。（讀者提供）

A先生指出，蔡育輝某次跟友人聊到台南市長藍綠參選人初選民調議題時，親口向友人坦承：「賴（指賴清德及賴系人馬）斷我財路，我拜託陳亭妃解危柳營奇美醫院旁停車場的問題，我欠她人情！」

▲總統賴清德（右2）至台南跑行程時，林俊憲（左2）、陳亭妃（右1）雙雙出席，展現團結形象。（翻攝總統府flickr）

Ａ先生解釋，柳營奇美醫院是台南重要的醫療中心，就診人潮非常多，但院內停車空間長期不足，因為人潮、車潮帶來的收入非常可觀，蔡育輝家族看準這點，透過在立法院經濟委員會當召委的陳亭妃居中協調，幫他們租下醫院南側的台糖土地，設立私人停車場。

▲右圖：去年總統大選時，陳亭妃的郭姓後援會長公然要求群組成員投給3號的侯友宜，支持政黨輪替。左圖：陳亭妃傳出背叛賴清德，引發綠營群組成員熱烈討論，直呼不可思議。（讀者提供）

此外，另名綠營支持者Ｂ小姐說，去年總統大選，陳的安南區郭姓後援會長，在多個LINE群組發文替國民黨候選人侯友宜拉票：「總統選舉請投給３號，支持政黨輪替，國家才不會貪污腐敗！」有群組成員看到回應：「陳亭妃總統好像挺國民黨」「不可思議」，還有看不下去的選民表示：「群組已經沒有是非，本人退出！」

針對指控，本刊透過陳亭妃國會辦公室、蔡育輝服務處向二人查證，但截稿前尚未獲得回應。



