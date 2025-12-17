　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台南藍議員！　遭揭為生意挺陳亭妃

民進黨立委陳亭妃（左）積極爭取台南市長黨內提名，卻被爆結合國民黨議員蔡育輝（右）操弄綠營初選。（讀者提供）

▲民進黨立委陳亭妃（左）積極爭取台南市長黨內提名，卻被爆結合國民黨議員蔡育輝（右）操弄綠營初選。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

民進黨台南市長初選進入白熱化階段，林俊憲、陳亭妃2位參選人的民調互有領先。不過，本刊接獲爆料，指陳與國民黨議員蔡育輝合作，企圖操弄綠營初選，蔡不僅公開挺陳，私下更向友人透露，因為賴清德總統及其人馬斷他財路，反而是陳協助他喬停車場利益，所以支持陳；此外，陳的後援會長去年總統大選時，在多個群組要求支持3號國民黨候選人侯友宜，並暗示陳授意，也遭質疑背叛綠營。爆料人痛批，陳為了勝選，結合藍軍勢力、破壞綠營團結，令人無法接受。

投訴人A先生向本刊指控，綠營台南市長初選活動開跑後，藍營議員蔡育輝就不斷幫陳亭妃，不僅經常與陳同台，向民眾「力薦」陳，甚至在地方活動時，設立二人的聯合攤位，擺放彼此看板，絲毫不避諱。

蔡育輝與陳亭妃在活動中設聯合攤位，擺放彼此看板，毫不避諱。（讀者提供）

▲蔡育輝與陳亭妃在活動中設聯合攤位，擺放彼此看板，毫不避諱。（讀者提供）

A先生指出，蔡育輝某次跟友人聊到台南市長藍綠參選人初選民調議題時，親口向友人坦承：「賴（指賴清德及賴系人馬）斷我財路，我拜託陳亭妃解危柳營奇美醫院旁停車場的問題，我欠她人情！」

總統賴清德（右2）至台南跑行程時，林俊憲（左2）、陳亭妃（右1）雙雙出席，展現團結形象。（翻攝總統府flickr）

▲總統賴清德（右2）至台南跑行程時，林俊憲（左2）、陳亭妃（右1）雙雙出席，展現團結形象。（翻攝總統府flickr）

Ａ先生解釋，柳營奇美醫院是台南重要的醫療中心，就診人潮非常多，但院內停車空間長期不足，因為人潮、車潮帶來的收入非常可觀，蔡育輝家族看準這點，透過在立法院經濟委員會當召委的陳亭妃居中協調，幫他們租下醫院南側的台糖土地，設立私人停車場。

右圖：去年總統大選時，陳亭妃的郭姓後援會長公然要求群組成員投給3號的侯友宜，支持政黨輪替。左圖：陳亭妃傳出背叛賴清德，引發綠營群組成員熱烈討論，直呼不可思議。（讀者提供）

▲右圖：去年總統大選時，陳亭妃的郭姓後援會長公然要求群組成員投給3號的侯友宜，支持政黨輪替。左圖：陳亭妃傳出背叛賴清德，引發綠營群組成員熱烈討論，直呼不可思議。（讀者提供）

此外，另名綠營支持者Ｂ小姐說，去年總統大選，陳的安南區郭姓後援會長，在多個LINE群組發文替國民黨候選人侯友宜拉票：「總統選舉請投給３號，支持政黨輪替，國家才不會貪污腐敗！」有群組成員看到回應：「陳亭妃總統好像挺國民黨」「不可思議」，還有看不下去的選民表示：「群組已經沒有是非，本人退出！」

針對指控，本刊透過陳亭妃國會辦公室、蔡育輝服務處向二人查證，但截稿前尚未獲得回應。


更多鏡週刊報導
藍軍介入綠初選1／「賴清德斷我財路」　藍議員挺陳亭妃關鍵曝光
藍軍介入綠初選2／挨批「背骨」有前例　陳亭妃過往爭議多

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
富商名媛宴爆猛料　曾與江柏樂「小16歲嫩妻」穩交10年
賓士男撞死23歲女　獲救後一句話掀公憤！險遭圍毆
快訊／前台鋼洋投石萬金突宣布退休　轉行當經紀人
雨神準備long stay　「下最大」地區曝
賓士男「跑2間酒吧」喝到天亮　酒駕撞死23歲女清潔員
今變天！　「全台有雨」時間曝
捷報！《左撇子女孩》殺進奧斯卡15強

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高虹安二審大逆轉　律師：點出立法院公開秘密

「賴清德斷我財路」　藍議員挺陳亭妃關鍵曝光

高虹安貪污獲無罪　蘇一峰斷言「明年穩了」

台南藍議員！　遭揭為生意挺陳亭妃

高虹安貪污改判無罪　黃智賢轟承審法官「貪官之友」噁心可恥

鹽酥鴨老闆酒駕撞死清潔員！列「民眾黨特約商家」　台南黨部回應

高虹安將復職　鄭正鈐祝夥伴走過風雨：未來繼續為新竹打拚

吳怡農宣示「陽光政治主張」：不收企業捐款、讓市民當股東

列舉「毀憲亂政一覽」　鄭麗文：一切賴清德說了算離獨裁有多遠？

Cheap點尹錫悅愛扣紅帽、輸不起恨國會　網洗版笑：懷疑你在偷臭

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

高虹安二審大逆轉　律師：點出立法院公開秘密

「賴清德斷我財路」　藍議員挺陳亭妃關鍵曝光

高虹安貪污獲無罪　蘇一峰斷言「明年穩了」

台南藍議員！　遭揭為生意挺陳亭妃

高虹安貪污改判無罪　黃智賢轟承審法官「貪官之友」噁心可恥

鹽酥鴨老闆酒駕撞死清潔員！列「民眾黨特約商家」　台南黨部回應

高虹安將復職　鄭正鈐祝夥伴走過風雨：未來繼續為新竹打拚

吳怡農宣示「陽光政治主張」：不收企業捐款、讓市民當股東

列舉「毀憲亂政一覽」　鄭麗文：一切賴清德說了算離獨裁有多遠？

Cheap點尹錫悅愛扣紅帽、輸不起恨國會　網洗版笑：懷疑你在偷臭

川普最新民調出爐　比人氣高峰差近10％

川普旅行禁令再擴大！　名單增至19 國

日團工作人員遭粉絲「持菜刀刺傷」！　活動連續取消

TWICE子瑜低調返台！　最高規格護駕「工作一天燦笑下班」

高虹安二審大逆轉　律師：點出立法院公開秘密

日職巨人左投葛瑞芬重返大聯盟！1年約加盟國民

周杰倫也救不了！林瑞陽長子爆「接手300壯士」隱形債務被曝光

「全台冬雨」要來了　下波強冷空氣時間曝

ChatGPT Images改版上線　圖像生成速度最快提升4倍

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話掀公憤！險遭圍毆

有沒有看過小豬洗澡　羅志祥在小巨蛋洗刷刷

政治熱門新聞

高虹安無罪　黃智賢轟法官「貪官之友」

撞死清潔員老闆掛名特約商家　民眾黨說明

立院一紙函文為高虹安脫罪　吳思瑤諷：厲害了！干預司法沒在演

行政院不副署變最大贏家　林濁水：太怪了

酸藍白不敢倒閣　民進黨團：改選獲2／3席次可罷免總統

高虹安將復職　鄭正鈐盼她繼續為新竹打拚

吳怡農宣示陽光政治主張：不收企業捐款

與3位立院前院長齊聚　韓國瑜：總統茶敘我沒去但今天一定要來

高虹安貪污獲無罪　他斷言：明年穩了

「賴清德斷我財路」　藍議員挺陳亭妃關鍵曝光

列舉「毀憲亂政一覽」　鄭麗文：一切賴清德說了算離獨裁有多遠？

台南藍議員！　遭揭為生意挺陳亭妃

快訊／台中市前議長驚傳過世家中

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

更多熱門

相關新聞

富商名媛宴爆猛料　曾與江柏樂「小16歲嫩妻」穩交10年

富商名媛宴爆猛料　曾與江柏樂「小16歲嫩妻」穩交10年

江柏樂身為政商娛樂圈的知名風水師，前陣子才因「粿粿王子」事件感嘆演藝圈男女關係混亂，沒想到小自己16歲的妻子雯雯，卻捲入上流社會餐桌的八卦風暴。據悉，雯雯竟是王廣德曾穩交多年的前女友，而所謂的王廣德，正是近來與名媛李珍妮、網紅仙塔律師名字黏在一起的新聞焦點人物「王姓富商」！更奇情的是，王廣德竟還跟華爾街金童兒子王安亞與兒媳婦蔡女，有過一段情愛糾葛。

陳亭妃拋市政願景台南不只拚高科技也要讓傳統產業走得遠

陳亭妃拋市政願景台南不只拚高科技也要讓傳統產業走得遠

釜山女童遭12醫院拒收　心臟驟停險喪命

釜山女童遭12醫院拒收　心臟驟停險喪命

比日劇猛！「真人半澤直樹」逆襲升任社長

比日劇猛！「真人半澤直樹」逆襲升任社長

每人限看1分鐘！日民眾衝上野動物園「跟2貓熊說再見」

每人限看1分鐘！日民眾衝上野動物園「跟2貓熊說再見」

關鍵字：

鏡週刊蔡育輝林俊憲陳亭妃

讀者迴響

熱門新聞

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

老闆撞死23歲女清潔員　鹽酥鴨店粉專急關閉

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！

明天3地防較大雨勢　清晨低溫再探11度

今變天！　「全台有雨」時間曝

勞工2026請假新規！最低工資病假日扣低於491元　9大QA一文看

大樂透2.17億元頭獎一注獨得！

全台有雨！　「下最大」時間曝

更多

最夯影音

更多
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面