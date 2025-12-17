　
富商名媛宴爆猛料　曾與江柏樂「小16歲嫩妻」穩交10年

命理大師江柏樂（右）和小16歲的妻子雯雯（左）結婚多年，遭地產大亨王廣德爆料自己曾和雯雯有一段10年爺孫戀。（翻攝自江柏樂臉書）

▲命理大師江柏樂（右）和小16歲的妻子雯雯（左）結婚多年，遭地產大亨王廣德爆料自己曾和雯雯有一段10年爺孫戀。（翻攝自江柏樂臉書）

圖文／鏡週刊

江柏樂身為政商娛樂圈的知名風水師，前陣子才因「粿粿王子」事件感嘆演藝圈男女關係混亂，沒想到小自己16歲的妻子雯雯，卻捲入上流社會餐桌的八卦風暴。據悉，雯雯竟是王廣德曾穩交多年的前女友，而所謂的王廣德，正是近來與名媛李珍妮、網紅仙塔律師名字黏在一起的新聞焦點人物「王姓富商」！更奇情的是，王廣德竟還跟華爾街金童兒子王安亞與兒媳婦蔡女，有過一段情愛糾葛。

年輕可愛的網紅仙塔律師（左）備受王廣德（右）關愛，甚至因此招惹名媛吃醋。（讀者提供）

▲年輕可愛的網紅仙塔律師（左）備受王廣德（右）關愛，甚至因此招惹名媛吃醋。（讀者提供）

地產大亨王廣德高齡八十多歲，財富自由的他出手闊綽，以日擲數十萬元、邀約貴婦名媛吃高級飯局的奢華作風著稱。沒想到，近日他在飯局中的一段「講古」，竟意外抖出驚人內幕：命理專家江柏樂的妻子雯雯，其實是王廣德愛情長跑十年的前女友，這消息也迅速在社交圈內不脛而走。

去年耶誕節，帝寶名媛李珍妮（前左）因出席飯局，卻對其他女生出言不遜，引發一場名媛內戰。（讀者提供）

▲去年耶誕節，帝寶名媛李珍妮（前左）因出席飯局，卻對其他女生出言不遜，引發一場名媛內戰。（讀者提供）

江柏樂受雯雯母親所託，斬斷女兒和王廣德的戀情，但最後卻將雯雯娶回家。（翻攝自江柏樂臉書）

▲江柏樂受雯雯母親所託，斬斷女兒和王廣德的戀情，但最後卻將雯雯娶回家。（翻攝自江柏樂臉書）

有「七億身價命理專家」之稱的江柏樂，從汽車營業員轉行後，憑藉常上談話性節目累積了高知名度，學生遍及兩岸三地與東南亞。他與小16歲妻子雯雯結婚多年，育有兩子，家庭生活美滿。然而，王廣德在飯局上的爆料，卻將雯雯過去與這位地產大亨的一段情史徹底攤開。


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

