賓士男「跑2間酒吧」喝到天亮　酒駕撞死23歲女清潔員

記者柯沛辰／綜合報導

台南香酥鴨店48歲鄭姓老闆16日酒駕，撞死23歲陳姓女清潔隊員，酒測值高達0.95。警方查出，他前一晚跟朋友聚餐後，凌晨又連跑2間酒吧續攤，直到天亮才醉醺醺離開。

鄭姓男子是安平區某鹽酥鴨店老闆，曾上過美食節目，店面小有名氣，但他16日上午8點開賓士行經慶平路時，高速追撞在路邊執行收運作業的垃圾車，導致隨車的23歲陳姓女清潔員被夾死在2車之間，當場死亡。

▲鄭姓鹽酥鴨店老闆「連跑2間酒吧」，喝到天亮才開車返家。（圖／翻攝自業者臉書）

當時賓士車頭全毀，鄭男則腳骨折受困車內，但他被救出後的第一時間卻謊稱有找代駕、自己沒開車，讓趕抵的家屬和死者男友難以接受，一度悲痛拍打肇事車輛，連現場民眾都看不下去，險些動手圍毆，被警方及時阻止。

鄭男送醫後，酒測值高達0.95，超標近3倍，在醫院呼呼大睡，直到下午清醒才做筆錄。在此之前，警方調閱監視器，發現鄭男前一晚餐敘後，凌晨前往市區一間酒吧，凌晨4點多又到另一家酒吧續攤，全程開車，直到天亮才離開。

全案依公共危險、酒駕致死罪嫌偵辦，檢方複訊後認定有逃亡之虞，向台南地院聲押。法官認為，鄭男一度狡辯不是駕駛，還稱經濟狀況不佳，有畏罪逃亡可能，16日晚間裁准羈押。

▼台南女清潔員遭賓士撞死，垃圾車駕駛男友目擊崩潰。（圖／記者林東良翻攝）

▼肇事男身分遭起底，是安平區一家鹽酥鴨店老闆。（圖／翻攝自Facebook）