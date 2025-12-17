消防也涉詐！台南分隊長捲境外吸金案　法院裁定羈押禁見

▲台南市消防局洪姓分隊長，涉嫌參與境外吸金案，被檢察官向台南地院聲請羈押禁見獲准，台南市消防局依法將他停職。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局洪姓分隊長被控涉嫌參與境外吸金平台，向警義消推銷低投資高報酬方案，導致多人慘賠，台南地檢署偵辦後於12月16日向台南地院聲請羈押獲准，台南市消防局指出洪員已依法停職。

台南市消防局指出，接獲檢舉後已配合台南市政府政風處及司法調查，全力釐清事實，絕不包庇。消防局長楊宗林表示，洪員案發時已遭行政懲處（調離非主管職務並記2小過），並將調查結果移送司法單位，確保消防勤務正常運作。

市長黃偉哲強調，市府對公務人員違失行為一律依法辦理，絕不寬待，並責成相關單位全力配合調查，以維護公務體系廉潔及市民信任。

據了解，檢方在12月15日搜索洪員住處與辦公室，查扣相關證物，訊後以洪員涉及組織犯罪防制條例、刑法詐欺、銀行法非法經營收受存款、證券投資信託及顧問法、以及多層次傳銷管理法等罪嫌重大，向台南地院聲押。

台南地院召開羈押庭，法官認為洪姓被告經訊問後雖然否認犯行，惟有羈聲請書附件所载其餘證據及理由，可認被告涉犯組織犯罪防制條例之主持犯罪組織罪、刑法三人以上共同詐欺取財罪、銀行法非法經營收受存款業、證券投資信託及顧問法之非法銷售境外金罪、多層次傳銷管理法之非法多層罪等罪嫌疑重大。被告否認犯行，但其與同案被告等為同財共居之家庭成員，已有勾串之舉，被告有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，而裁定羈押，並禁止接見、通信。本案得抗告。

消防局表示，廉潔操守是消防機關最基本核心價值，對任何違法失職行為秉持「零容忍」立場，將持續加強廉政教育與督導管理，防杜類似案件再發生。