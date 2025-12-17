　
股票也被轉走！愛馬仕第5代繼承人4700億資產消失　被目擊搭廉航

法國精品品牌愛馬仕向來象徵奢華與高端，其創始家族長年位居奢侈品金字塔頂端。（圖／翻攝自愛馬仕官網）

▲法國精品品牌愛馬仕向來象徵奢華與高端，其創始家族長年位居奢侈品金字塔頂端。（圖／翻攝自愛馬仕官網）

文／CTWANT

法國精品品牌愛馬仕向來象徵奢華與高端，其創始家族長年位居奢侈品金字塔頂端。然而，家族第五代繼承人尼古拉・皮埃（Nicolas Puech）近日卻深陷金融詐欺風暴，傳出巨額資產遭密友侵吞，昔日億萬身家瞬間化為烏有，甚至只能搭乘廉價航空出行。

根據多家外媒報導，皮埃1989年認識瑞士私人銀行Ferrier, Lullin & Cie的銀行家弗雷蒙（Eric Freymond），兩人迅速建立密切關係。弗雷蒙長期協助他處理旅遊、房產管理、帳單支付等私人事務，甚至能自由進出皮埃在瑞士與西班牙的住所，關係宛如私人助理甚至生活伴侶。

在2000年前後，皮埃在對方的強力建議下，將手中愛馬仕股份以「不記名股票」形式移轉至瑞士，並簽署全面委託協議，賦予弗雷蒙自由操作全部資產的權限。之後，弗雷蒙持續向皮埃編造資產穩定增值的假象，讓他誤以為財富持續成長。

然而實際上，弗雷蒙早已將大部分愛馬仕股份暗中出售給奢侈品巨頭LVMH，並透過虛假投資與藝術品交易，將巨額資金轉入自己及親信名下。當皮埃察覺異常時，所有資產已無法追回，名下股份被清空、帳戶遭凍結，估計約150億美元（約新台幣4708億元）的財富瞬間蒸發。

法國檢方隨後以詐欺等罪名對弗雷蒙展開調查，但案件在他於車禍中身亡後戛然而止，因此皮埃幾乎沒有途徑向其家屬求償。外媒指出，這位曾坐擁巨額資產的愛馬仕繼承人，目前財務情況陷入困境，生活大不如前，甚至只能搭乘廉價航空easyJet，並需依靠親友接濟度日，昔日億萬富翁的尊榮生活已成過往雲煙。

股票也被轉走！愛馬仕第5代繼承人4700億資產消失　被目擊搭廉航

股票也被轉走！愛馬仕第5代繼承人4700億資產消失　被目擊搭廉航

