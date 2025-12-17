　
社會 社會焦點 保障人權

中獎領不了錢「要修復晶片」？　苦主被騙27萬淪人頭戶

記者黃翊婷／綜合報導

小清（化名）被指控在去年5月間將名下3個銀行帳戶的金融卡、密碼，提供給詐騙集團使用，導致5名受害者被騙錢；但小清辯稱，自己也被假中獎方式騙了27萬多元，當時詐團說有工程師可以幫忙修理晶片，才會答應將卡片交出。新竹地院法官審理之後，發現小清確實是為了修復金融卡晶片，才會誤信詐團話術，最終裁定無罪。

▲▼ 提款機,ATM,領錢,銀行。（示意圖／CFP）

▲小清將3張金融卡交給詐團，但聲稱自己也是被詐騙的受害者。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小清被指控無正當理由將自己名下的3個銀行帳戶金融卡，寄送給詐騙集團使用，隨後再用LINE告知金融卡密碼及網銀帳密；詐團成員取得帳戶資料後，隨即利用假中獎等話術，誘騙5名受害者匯款，總計騙得16.8萬元。

小清因為此案挨告，但他辯稱自己也是受害者，被詐團騙了27萬多元，一開始他在IG收到中獎訊息，說是抽中11萬6666元現金，到了匯款環節卻被告知金融卡不能使用，對方說有工程師可以幫忙修理晶片，這才答應將卡片寄出。

新竹地院法官表示，經檢視小清與詐團的對話紀錄內容，發現他確實有收到中獎通知，接著依照指示聯繫客服，客服佯稱撥款被系統沖正，導致撥款失敗，於是將他介紹給楊姓女子處理，楊女再以「協助領獎」、「修理晶片」等理由，誘使他答應交出金融卡。

法官指出，小清因為深信詐團可以幫忙修復晶片，進而交出金融卡，從現有證據看來，難以認定他有「無正當理由」而交付帳戶的主觀犯意，最終因檢方證據不足，裁定小清無罪，全案仍可上訴。

12/15 全台詐欺最新數據

509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

