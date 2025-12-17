櫻花妹爆「桃園機場掃QR Code」秒被詐騙50美元！移民署澄清

▲移民署檢查後，並未在桃園機場看到任何詐騙旗幟或QR Code。（資料照／記者劉維榛攝）

記者郭玗潔／桃園報導

日前有日本女遊客指稱，她於桃園機場入境審查區發現立有廣告旗幟，上面說明旅客需要上網填寫入境卡，沒想到她掃描QR Code後，馬上被騙走50美元（約新台幣1572元），「我以為是台灣官方設置的正式網站，沒想到最後竟然要求付費，真的很生氣被騙了」，該案也被《朝日電視台》報導。對此，移民署澄清，平時就派員經常性確認各機場港口所有TWAC連結QR Code的正確性，16日也再度全面清查，並沒有發現任何詐騙相關旗幟或QR Code。

移民署指出，國境事務大隊均經常性於所屬各機場港口確認現場所有TWAC連結QR Code的正確性，並於16日再次全面進行清查，並無媒體所載有詐騙或付費網站的詐騙旗幟或QR Code一事。事實上，基於安全考量，機場港口皆無設立宣導旗幟。

移民署強調，自今(114)年10月1日起，台灣正式推行的網路填寫入國登記表(TAIWAN ARRIVAL CARD，簡稱TWAC)完全免費，另所屬機場港口並無錯誤資訊，旅客如自行搜尋，請認明正確網址為「https://twac.immigration.gov.tw/」，旅客如有訊息提供或詢問，可與該署國境事務大隊聯絡。（電子信箱：tia@immigration.gov.tw）