　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

櫻花妹爆「桃園機場掃QR Code」秒被詐騙50美元！移民署澄清

▲▼ 桃園機場,出國,搭機,出遊。（圖／記者劉維榛攝）

▲移民署檢查後，並未在桃園機場看到任何詐騙旗幟或QR Code。（資料照／記者劉維榛攝）

記者郭玗潔／桃園報導

日前有日本女遊客指稱，她於桃園機場入境審查區發現立有廣告旗幟，上面說明旅客需要上網填寫入境卡，沒想到她掃描QR Code後，馬上被騙走50美元（約新台幣1572元），「我以為是台灣官方設置的正式網站，沒想到最後竟然要求付費，真的很生氣被騙了」，該案也被《朝日電視台》報導。對此，移民署澄清，平時就派員經常性確認各機場港口所有TWAC連結QR Code的正確性，16日也再度全面清查，並沒有發現任何詐騙相關旗幟或QR Code。

移民署指出，國境事務大隊均經常性於所屬各機場港口確認現場所有TWAC連結QR Code的正確性，並於16日再次全面進行清查，並無媒體所載有詐騙或付費網站的詐騙旗幟或QR Code一事。事實上，基於安全考量，機場港口皆無設立宣導旗幟。

移民署強調，自今(114)年10月1日起，台灣正式推行的網路填寫入國登記表(TAIWAN ARRIVAL CARD，簡稱TWAC)完全免費，另所屬機場港口並無錯誤資訊，旅客如自行搜尋，請認明正確網址為「https://twac.immigration.gov.tw/」，旅客如有訊息提供或詢問，可與該署國境事務大隊聯絡。（電子信箱：tia@immigration.gov.tw）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孩子慶生「蛋糕實品」一看傻眼！　知名甜點店道歉：暫停預訂
趁室友泥醉...桃園男大生性侵他女友
快訊／9人獵殺4隻台灣黑熊　嬉鬧運送獲無罪
驚悚畫面曝！　34歲騎士慘被輾死
爺爺買咖啡遭拒！超商店員「今天賣完了」　背後原因暖哭
幼兒園畢旅「澳門4天3夜」2萬5千元！家長傻眼　行程曝光
快訊／詹旺彬驚傳過世！　享年59歲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

帶看倉庫竟變刀棍大混戰！嘉義房仲刺死客戶　判10年6月定讞

男毒駕畫面曝！深夜逆向約1km「永和開到中和」　遭警攔下還在茫

台中男「偷避震器插鐵軌」！4分鐘後普悠瑪經過...險釀重大事故

9人獵殺黑熊嬉鬧運送獲無罪　屏檢上訴：嚴重背離原民狩獵精神

趁室友泥醉...男大生性侵他女友！硬拗「被騎」判3年2月

大陸進口清潔劑！1.5噸全是喵喵毒品原料　6毒販下場曝光

驚悚畫面曝！高雄水泥車「奪命左轉」　34歲騎士慘被輾死

柬埔寨機房詐台人3.4億　台籍水房首腦重判25年求交保落空

2女騎士巷口險撞1人嚇到自摔　警揪出違停女駕駛肇責最大

騎士吃麻油雞被判酒駕入監　法官給機會：若再犯證明我的決定錯了

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

帶看倉庫竟變刀棍大混戰！嘉義房仲刺死客戶　判10年6月定讞

男毒駕畫面曝！深夜逆向約1km「永和開到中和」　遭警攔下還在茫

台中男「偷避震器插鐵軌」！4分鐘後普悠瑪經過...險釀重大事故

9人獵殺黑熊嬉鬧運送獲無罪　屏檢上訴：嚴重背離原民狩獵精神

趁室友泥醉...男大生性侵他女友！硬拗「被騎」判3年2月

大陸進口清潔劑！1.5噸全是喵喵毒品原料　6毒販下場曝光

驚悚畫面曝！高雄水泥車「奪命左轉」　34歲騎士慘被輾死

柬埔寨機房詐台人3.4億　台籍水房首腦重判25年求交保落空

2女騎士巷口險撞1人嚇到自摔　警揪出違停女駕駛肇責最大

騎士吃麻油雞被判酒駕入監　法官給機會：若再犯證明我的決定錯了

華航蟬聯第二屆「ESG交通運輸永續獎」金獎殊榮

帶看倉庫竟變刀棍大混戰！嘉義房仲刺死客戶　判10年6月定讞

「台灣有事」日本可否行使集體自衛權？　高市早苗：視情況決定

男毒駕畫面曝！深夜逆向約1km「永和開到中和」　遭警攔下還在茫

芃芃溫泉一夜變冷水！怪手司機「因1事」暴怒剷平　網一面倒力挺

「這一段會載入史冊！」　沈政男大讚柯文哲辯論庭發言：非常動人

深圳16歲「烤雞少年月入萬元」　他笑：爸媽都不知道我賺這麼多

午後3地防較大雨勢　後天全台水氣增「高山有望迎雪」

56.6萬人開心！00929配息0.09元順利填息　明年1／14入帳

怨柯文哲被司法折磨一年　陳佩琪：我會講到進棺材那刻為止

【被猴子煩到極限】水豚怒吼：你弄夠沒！　下一秒直接水遁XD

社會熱門新聞

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話險遭圍毆

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

老闆撞死23歲女清潔員　鹽酥鴨店粉專急關閉

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

即／王定宇遭爆曖昧人妻　怒告葛斯齊P圖造謠吞敗

妻買菜遭喪屍撞死！丈夫怒喊「別想和解」

即／高雄水泥車左轉撞機車　騎士當場慘死

變態醫檢師對患者伸狼爪！抽血完騙進冷凍室

23歲女清潔員才任職3個月　遭酒駕男撞死

國道一號深夜車禍　警車車尾遭撞爛

更多熱門

相關新聞

日女控「來台秒被騙1500」　移民署：沒發現

日女控「來台秒被騙1500」　移民署：沒發現

近日有日本媒體報導，一名20多歲日本女子來台灣旅遊，在機場入境審查時掃了QR Code，竟被釣魚網站騙走50美元（約新台幣1,570元）。對此移民署立刻再次清查所有機場、港口，確認所有QR Code的正確性，強調並沒有媒體所謂詐騙或付費網站QR Code的情況。

台人赴日「暗黑打工」爆炸性增加10倍　外交部：勿輕信免費旅遊

台人赴日「暗黑打工」爆炸性增加10倍　外交部：勿輕信免費旅遊

為守千億營收　Meta容忍中國詐騙廣告猖獗

為守千億營收　Meta容忍中國詐騙廣告猖獗

長輩可領1.2萬春節補助　警急喊是假的

長輩可領1.2萬春節補助　警急喊是假的

假神醫改當車手　一查竟是通緝犯

假神醫改當車手　一查竟是通緝犯

關鍵字：

標籤:桃園機場入境卡詐騙QRCode移民署

讀者迴響

熱門新聞

林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話險遭圍毆

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

明天3地防較大雨勢　清晨低溫再探11度

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

47歲楊宗緯爆當爸！

更多

最夯影音

更多
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面