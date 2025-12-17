桃機入境QR Code搞詐騙？日女控來台秒被騙1500　移民署：沒發現

▲傳出有日本旅客一入境台灣機場，即被釣魚網站詐騙。（示意圖，鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

近日有日本媒體報導，一名20多歲日本女子來台灣旅遊，在機場入境審查時掃了QR Code，竟被釣魚網站騙走50美元（約新台幣1,570元）。對此移民署立刻再次清查所有機場、港口，確認所有QR Code的正確性，強調並沒有媒體所謂詐騙或付費網站QR Code的情況。

傳日本女子抵台遭釣魚QR Code騙走50美元

[廣告]請繼續往下閱讀...

日媒《朝日電視台》16日報導，由於台灣的入境規定自今年10月起有了變化，入境從過往的填寫紙本申報卡，改成提前在線上登錄「TWAC」（Taiwan Arrival Card）。

TWAC理應全面免費，但一名上個月來台灣旅遊的20多歲日本女子卻說，她在機場入境審查排隊時，看到旁邊有許多廣告布條和旗幟，提醒他們要在線上填寫入境卡。她因此掃了一個QR Code，被帶到一個網站，告訴她依照她所提供的護照資訊，「需要支付手續費」，她就這樣被騙走了50美元。

移民署全面清查 強調沒有發現詐騙QR Code

針對日本旅客入境台灣機場、掃描現場QR Code填報入國登記表被詐騙50美元一事，移民署16日急忙發出新聞稿澄清表示，國境事務大隊經常在所屬各機場、港口確認現場所有TWAC連結QR Code的正確性，16日也再次全面進行清查，「並無媒體所載有詐騙或付費網站之詐騙旗幟或QR Code情事。事實上，基於安全考量，機場港口皆無設立宣導旗幟。」

▲台灣官方強調入境申請TWAC完全免費。（移民署提供）

移民署重申，TWAC完全免費，所屬機場港口並無錯誤資訊，旅客如自行搜尋，請認明正確網址為「https://twac.immigration.gov.tw/」，倘旅客如有訊息提供或詢問，可與移民署國境事務大隊聯絡。（電子信箱：tia@immigration.gov.tw）

移民署說明，為宣導我國網路填寫TWAC網站之正確網址，移民署除製作宣導影片強調免付費資訊外，也透過該署新住民培力發展資訊網發布多國語言版識詐資訊擴大宣導；亦同步行文外交部領事事務局、桃園國際機場股份有限公司、交通部觀光署及各航空運輸業者，請相關機關及運輸業者協助宣導正確網址；該署國境事務大隊於各機場港口入境大廳也加強公告宣導外籍旅客至正確網站填寫TWAC。

移民署提醒，新詐騙手法層出不窮，請外籍旅客務必至移民署官方網站進行填報，以免造成財產損失。



更多鏡週刊報導

日本妹來台旅遊 一到機場「立刻被騙1500」！爆釣魚QR Code藏陷阱

以為賺到免費日本之旅 赴日打工慘變詐騙犯！50台人遭逮

酒駕撞死清潔員 48歲香酥鴨老闆被救出一句話激怒眾人！險遭圍毆