出國生病一次要花多少？海外醫療費用真實案例一次看

年底旅遊旺季來臨，日韓、泰國再度成為國人最愛的出國目的地，但國外旅遊最怕遇到突發狀況跟高額醫療費用，你的旅遊保障都跟上了嗎？根據先前報導（註1），有民眾前往日本沖繩旅遊時，半夜突然劇烈頭痛，緊急送醫後竟被診斷為腦出血，雖然手術救回一命，但在當地還要面對語言不通、高昂醫療費用，花費節節攀升，家屬最後決定將人送回台灣治療，在當地的住宿、手術、醫療等費用加總起來，共砸了255萬新台幣才透過醫療專機將人送返台接受治療。

冬季出國人潮眾多，長時間飛行、時差紊亂與密閉空間，都可能導致免疫力下降，日本、歐美等地的住院與治療費用普遍高昂，旅客若因突發疾病住院，醫療費用常遠超過一般人預期，甚至造成沉重的家庭負擔。旅平險專家－安達產險也分享一件案例，一名保戶前往日本旅遊期間因蜘蛛網膜下腔出血住院了25天，醫療費用高達新台幣162萬。突如其來的高額帳單讓家屬一度不知所措，安達產險理賠人員在接獲通報與調閱相關資料後，立即啟動協助流程，迅速依照保單內容核付海外突發疾病醫療保險金，幫助保戶度過最困難的時刻。

在海外若不幸發燒、咳嗽、頭痛、腸胃不適等突發疾病需要就醫，安達旅平險也有提供海外突發疾病門診、手術、急診保障，皆含法定傳染病保障，不須額外加購。面對這些海外的潛在風險，安達產險自12/11起再全面升級保障內容，讓旅客出國玩得安心又盡興。

亮點一：地區限額調高海外突發疾病醫療保障，最高升級到300%

針對在海外旅行期間突發的疾病提供醫療保障，住院、門診、急診皆有保障。針對國人愛去的日韓保障調高至2倍；歐洲、紐西蘭、澳洲保障升級至2倍；美國、加拿大則升級至3倍。

亮點二：海外急難援助服務同步升級至12萬美金（註2）

人在海外最怕緊急重大突發狀況！為因應這個狀況，安達產險海外急難援助服務也升級至最高12萬美金（原為10萬美金），讓旅客無論身在世界哪個角落、哪一個時差，皆可透過「24小時海外急難救助專線」獲得即時協助，讓出國更安心有保障。

亮點三：海外突發疾病門診、急診醫療費用保險金再升級

因應旅途中最常遇到的門診費用，也從原本的1%升級至2%、急診費用則從1%升級至5%。以「尊爵型」為例，原海外突發疾病急診費用的保險金從10,000元新台幣調高至50,000元新台幣，讓旅途更無後顧之憂。

