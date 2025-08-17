　
妻遊日腦出血！丈夫賣錶借錢籌255萬救援　網齊推1保險：100%理賠

▲▼ 。（圖／網友授權）

▲妻子到日本旅遊腦出血，丈夫砸255萬救妻子。（圖／網友授權使用）

記者趙蔡州／綜合報導

一名男網友表示，他的妻子日前帶著兒子到日本旅遊，不料第2天妻子突然出現腦出血，他最終花費了255萬多元，才透過醫療專機將妻子帶回台灣治療。其他網友看了文章後，除了表達慰問外，也建議其他準備到日本旅行的網友，入境時可以買日本政府推出的「日本旅遊保險」，避免因發生意外而傾家蕩產。

原PO在Threads表示，妻子7月21日時帶兒子到沖繩旅遊，不料第二天凌晨妻子突然頭痛、頭暈，打電話請在台灣的他幫忙叫救護車，他當時非常驚慌，只能透過大聲呼喊叫醒孩子，指示孩子趕快向飯店櫃台求助，妻子被送往沖繩南部醫療中心，經診斷為腦出血，需立即動開顱手術。

他後來立刻訂了最早的班機，帶著岳母和妹妹一起趕往沖繩，抵達後飯店業者還派車接送至醫院，妻子的手術歷時六、七小時，最終雖然成功保住性命，但卻失去意識與自主呼吸。後續的幾天，他每天往返醫院2趟探視妻子，但每次僅有15分鐘，且龐大的醫療支出也讓他實在吃不消，加上住宿費、生活費等，讓他決定無論如何一定要將妻子送回台灣。

由於碰上日本周末假期，無法順利聯繫到航空醫師，加上台灣暴雨導致飛機故障等各種因素，直到7月29日才終於成功安排醫療專機返台，醫療專機以及在日本醫院的醫療費用，他先後花費了255萬多元，為此他不得已賣掉手錶，還向老闆借錢，才能繼續家庭日常開銷。

貼文一出立刻引發網友熱烈討論，網友除了表達慰問外，也建議其他準備到日本旅行的旅客，可以在入境日本後，購買日本觀光廳與東京海上日動推出的「日本旅遊保險」，這個保險主要針對在日本停留不超過31天的外籍旅客，購買後只要在日本受傷或生病，包含醫藥費、住院費、手術費或是醫療專機費用都可以100%理賠，理賠上限為1000萬日圓（約新台幣204萬元）。

08/15 全台詐欺最新數據

574 2 9261 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

東京男遭棕熊攻擊「死因曝光」！

東京男遭棕熊攻擊「死因曝光」！

日本東京都一名20多歲男子14日和友人前往北海道知床半島的羅臼岳登山時，在下山途中遭遇棕熊攻擊，儘管過程中曾試圖反抗，但被尋獲時已經明顯死亡。北海道警方16日公布男子死因，確定為「全身多處外傷導致失血過多」。其中大腿部分傷勢嚴重，大量出血。

飛日本只要2666元　旅遊達人曝「機票狂降價」2原因

飛日本只要2666元　旅遊達人曝「機票狂降價」2原因

日棕熊奪命！友拚死救援　父痛揭最後訊息

日棕熊奪命！友拚死救援　父痛揭最後訊息

日2縣大旱災辦祈雨儀式　6天後暴雨成災

日2縣大旱災辦祈雨儀式　6天後暴雨成災

海基會今年已助8名重病國人經「小三通」返台治療

海基會今年已助8名重病國人經「小三通」返台治療

日本醫療

