蔬果界白玉風華！大樹苦瓜節登場 中央與地方力挺農產升級

▲▼「114 年大樹苦瓜節」在姑山倉庫文化產業休閒園區熱鬧登場。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市大樹區年度盛事「114 年大樹苦瓜節」13 、14日兩天在姑山倉庫文化產業休閒園區熱鬧展開，現場湧入絡繹不絕人潮，共同見證大樹區農業的活力與成果。本次活動不僅是農產品展銷會，更是中央與地方齊力推廣優質農產、深化食農教育的重要平台。

為力挺在地農民與特色農產，活動開幕吸引多位重量級貴賓出席。高雄市政府副秘書長王宏榮代表陳其邁市長致詞時表示，大樹區以「鳳梨、玉荷包、苦瓜」三寶聞名，市府長期致力於農業升級與品牌推廣，透過每年 5 月鳳荔節與 12 月苦瓜節等活動，積極協助農民拓展通路，確保優質農產品被大眾看見。

本屆苦瓜節活動內容豐富多元，成功吸引民眾參與。現場設有農特產推廣展售、美食市集、趣味闖關，以及備受歡迎的苦瓜料理 DIY 體驗。主辦單位更精心準備了限量千人份「苦瓜鳳梨雞湯」供民眾免費品嘗，讓大樹苦瓜的獨特風味深植人心。

另一大亮點為「苦瓜料理比賽」，吸引 20 組參賽者報名，他們透過創意烹調，成功翻轉民眾對苦瓜的既定印象，展現苦瓜的無限可能。現場也同步舉辦專業評審制的「苦瓜評鑑活動」，進一步凸顯大樹白玉苦瓜的優異品質。

開幕儀式則以極具創意的「射苦瓜啟動儀式」揭開序幕，象徵大樹苦瓜產業蓬勃發展、邁向新里程碑，現場氣氛熱烈，主辦單位誠摯邀請全台民眾，趁著活動期間或產季走進大樹，親自到姑山倉庫品嘗這項「蔬果界的白玉」大樹白玉苦瓜，以行動支持在地農業，感受高雄農產的豐富魅力。