社會 社會焦點 保障人權

獨／吸金20億美魔女家長會長起底　擺闊扮銀行金主騙倒醫師

▲▼陽明詐騙 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲涉嫌詐騙吸金20億的高雄某國小前家長會會長邱姓美魔女（右）。（圖／翻攝自Taiwan台灣「欠錢不還X人公佈區」臉書社團）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名在明星國小擔任家長會會長的邱姓美魔女（年約40歲），透過家長會及高爾夫球俱樂部，在教育界、醫界累積「上流人脈」後，以月息高達20%至30%的誘人條件吸金。據了解，邱女是利用家長會長的身份，參加高雄市家長會長的聯誼活動建立人脈網路，而且她交際手腕靈活，長袖善舞，出手也闊綽，經常主動請客吃飯，建立關係後，她隨即宣稱自己是銀行、證券公司的幕後金主，只要朋友們願意「投資」，她可以牽線並提供優渥的利息，所以才有一大堆人捧著錢給邱女，結果被騙走將近20億。

據指出，邱女原本擔任該明星國小的家長會副會長，由於該小學鄰近醫學中心，家長有許多醫師及社經地位高的人士，學區附近又是高級住宅，她鎖定這些上流社會家長後，以每月支付高額利息為誘因，對同校其他家長及名流圈，進行長達4、5年的投資騙局，其中受害者不乏醫師與企業界人士，甚至還有退休校長受騙上當。另一方面，邱女近年來與ㄧ名黃姓高球教練走得很近，並利用黃姓教練的人脈，也打進高球的上流圈層。

而邱女在去年9月起接下家長會會長一職，但今年4月間，卻向學校表示自己財務狀況有問題，主動請辭家長會長，而邱女請辭家長會長後，她原本的貴婦朋友，其他學校的家長會會員間，也陸續傳出邱女開始給不出高額利息的風聲，才讓邱女的騙局曝光。

據指出，第一時間邱女面對「債主」的追債，都表示會盡快還錢，甚至開出本票取信對方，但根據法院的裁定，從今年7月起，就有多筆邱女本票裁定的支付命令，金額高達數千萬元以上，不少退休校長、教育界人士、醫師都因此蒙受巨大損失，血汗錢全被騙光。

而邱女和黃姓教練在事情爆發後火速出境，黃姓教練上月返台隨即遭拘提，並獲檢方諭知交保，但主嫌邱女至今仍不知所蹤，獨留身敗名裂的苦主們抱著宛如廢紙的本票哭訴無門。

12/02 全台詐欺最新數據

獨／吸金20億美魔女家長會長起底　擺闊扮銀行金主騙倒醫師

LINE Pay旗下的新電子支付服務「LINE Pay Money」3日下午3點正式登場，將取代原本的「一卡通iPASS MONEY」，全面升級使用者的轉帳、繳費及支付功能。有網友分享，參加LINE Pay Money的活動，他爽賺300塊「謝謝各家銀行」，引發話題。

