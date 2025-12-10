　
社會 社會焦點 保障人權

台中三寶媽怒控小三車上啪啪老公進摩鐵　法官看片後結局超反轉

▲摩鐵,旅館,賓館,性行為,偷情,休息,情侶（示意圖／ETtoday資料照）

▲三寶媽指控丈夫與小三出遊、進出汽車旅館。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾羿翔／綜合報導

台中一名人妻指控丈夫與便利商店女店員發展不倫戀情，提起民事訴訟求償新台幣50萬元，但台中地方法院二審判決結果出爐，法官認為證據不足以證明第三者介入婚姻，駁回上訴，全案定讞。

判決書揭露，上訴人妻控訴，其丈夫在台中某工廠工作，時常光顧鄰近的超商，並與女店員互動頻繁。妻子主張，該女明知對方已婚，卻多次與其夫出遊、進出汽車旅館，甚至在車上發生性行為，對婚姻造成嚴重侵害，因此提告求償精神損害50萬元及利息。她並指出，雙方婚姻育有三名未成年子女，家庭受創更為嚴重。

不過，女店員否認指控，並表示雙方僅屬一般朋友或工作往來。她強調，所提影像僅顯示雙方一同搭車，無法證明不當親密行為；錄音與照片亦無法直接證明其與已婚男子發生婚外情。

法院審酌相關錄影、錄音與照片證據後指出，雖畫面顯示雙方曾共乘汽車，也曾出現在汽車旅館前，但因影片不連續、畫面模糊且無法辨認車內情形，無法證明兩人有發生不法親密行為。此外，錄音內容並未明確指出第三者為誰，亦難以據此判定其有介入婚姻之事實。

法官最後認定，上訴人未能舉證證明配偶權遭不法侵害，駁回其上訴，並判令上訴人須負擔本次訴訟費用。

12/08 全台詐欺最新數據

太子集團4艘遊艇在她公司名下　涉洗錢「籌不出600萬」
沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了
員工下班忘關冷氣　遭索賠「1.25萬」！

