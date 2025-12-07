14次摩鐵激戰全曝光！　人妻揪尪手機偷吃鐵證崩潰離婚

▲阿明與小綠多次上摩鐵發生性關係。（示意圖／ETtoday資料照）



記者張靖榕／綜合報導

台中一名人妻因協助丈夫處理手機事務，意外揭露婚姻裂痕。她在丈夫手機中發現丈夫與女同事的親密對話、合照，以及多次前往汽車旅館的紀錄，丈夫在逼問下很快就坦承出軌。人妻事後提告求償60萬元精神慰撫金，台中地院近日判決，小三須賠償40萬元，全案仍可上訴。

判決指出，原告小華（化名，下同）與丈夫阿明（化名，下同）於108年結婚，育有一名子女，家庭原本和睦。今年4月10日，阿明因公事請小華協助操作手機，小華卻在手機中發現阿明與女同事小綠（化名，下同）的大量親密證據，包括對話、合照，以及前往汽車旅館的消費紀錄。小華質問後，阿明承認兩人自112年間便開始不倫關係，除擁抱、接吻外，也多次發生性行為。

小華悲痛欲絕，阿明事後傳訊道歉，試圖挽救婚姻，但小華已無法接受，隔日便與阿明離婚。小華還控告小綠明知阿明已婚，卻仍與其發生親密關係，侵害其配偶權，因此求償60萬元。

小綠到庭時否認婚外情，聲稱與阿明僅為同事，未曾做出超越朋友的行為，不清楚為何阿明叫她向小華道歉；然而，阿明在法庭上坦承與小綠有染，而且小華提出的對話紀錄、合照與離婚協議書等證據完整。法院更調閱多家汽車旅館紀錄，發現阿明車輛在112年8月至113年10月，有14次進入旅館休息的紀錄。

法官認為，阿明明明住在台中，如果只是想休息，應該會直接回家才對，卻頻繁進出摩鐵，顯示兩人確實有性行為，行為已超越一般社交界線，嚴重破壞婚姻關係，小綠已構成侵害配偶權。

法院審酌雙方身分、經濟狀況及侵害程度後，判小綠應賠償精神慰撫金35萬元，加計自起訴日起的利息，共計40萬元。全案可上訴。