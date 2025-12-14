　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

共機抵家門雷達掃射！自衛隊嘆「如槍抵太陽穴」：是美軍早就反擊

▲▼中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

▲中國遼寧號航空母艦。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本航空自衛隊6日緊急升空應對中國解放軍艦載機訓練時，F-15戰機遭殲-15（J-15）戰機兩度以火控雷達照射，第二次更長達30分鐘。自衛隊官員形容，此舉宛如「將槍口抵住太陽穴」，極度危險，若換作是美軍恐怕早已反擊。該事件凸顯中國持續在日本周邊透過軍事威脅施壓，緊張情勢持續升溫。

根據日媒《集英社》，該起事件發生於6日上午7時後，中國航空母艦「遼寧號」率領3艘驅逐艦，通過沖繩本島與宮古島間海域，進入太平洋，隨後停泊在距離沖大東島西方約270公里的公海，並展開艦載機J-15起降訓練。防衛省高層指出，訓練雖位於公海、法律上無問題，但地點接近日本「家門口」，自衛隊隨時準備升空應對。

日本防衛省7日凌晨2時對外公開資料，第一次雷達照射發生於下午4時32分至35分，第二次則從下午6時37分持續至7時8分，照射對象為不同的F-15戰機。專家指出，戰機雷達分為搜索雷達與火控雷達，後者用於鎖定攻擊目標。本次事件中，雷達照射距離約100公里，F-15飛行速度可達時速2800公里，換言之飛行員感受上對方幾乎近在眼前。

日本航空自衛隊官員表示，長達30分鐘的火控雷達鎖定是前所未見的危險行為，「若換作是美軍，早就反擊了。」這種雷達照射猶如「將槍口抵住太陽穴」，任何一方隨時可能發射飛彈攻擊，對日本防衛省與自衛隊造成極大震撼。即便過去中國軍也曾向日、澳、菲等國軍艦進行雷達照射，但戰機之間的長時間火控鎖定則尚屬首次。

面對突如其來的威脅，自衛隊內部緊張氣氛迅速傳至日本防衛大臣小泉進次郎耳中，他在第二次照射結束僅8個小時後，即召開記者會對外公開事件。雖然部分制服組高層建議只對中國提出抗議，以避免現場緊張局勢升溫，但官邸與大臣判斷，這並非飛行員臨時判斷，而是上級指示行為，故選擇公開。

小泉的迅速決策也成功爭取了隔天與澳洲國防大臣會談的外交優勢。

對此，前防衛大臣與自民黨資深議員分析，中國將持續對日本施加軍事與經濟壓力，近期高市早苗首相在國會提及「台灣有事」更可能加劇緊張。他提醒，日本必須面對中國持續威嚇的現實，並做好心理與軍事準備，確保國家安全。

12/12 全台詐欺最新數據

日本首相高市早苗11月7日在眾議院質詢提及「台灣有事」、「存亡危機事態」，引發中國強烈不滿，除限制中國居民赴日旅遊與留學外，也暫停進口日本水產品，且可能進一步針對稀土實施管制。

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度
金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

