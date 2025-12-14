　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

稱霸7年級生青春！藤井莉娜未婚生二寶「41歲近況曝光了」　

▲▼ 。（圖／翻攝自IG／lenafujii0702）

▲藤井Lena時常分享二寶生活。（圖／翻攝自IG／lenafujii0702，下同）

網搜小組／劉維榛報導

「有人知道她去哪了嗎？」一名女網友提問，昔日日本雜誌《ViVi》御用模特兒藤井莉娜（Lena）曾是無數七、八年級生的時尚指標，如今卻消失多年，引發網友熱烈討論，「誰不是跟著Lena學穿搭長大的呢」、「只要她是封面，服飾都會大賣」。然而她因未婚生下二寶而淡出時尚界，最新近況也曝光了。

一名女網友在Threads發問，日本雜誌ViVi御用模特兒「藤井莉娜（Lena）」超級正，以前還曾買過她的寫真集，好奇Lena為何突然消失在螢光幕前了呢？

底下網友紛紛回憶殺，「想當年，誰不是跟著Lena學穿搭長大的呢」、「以前VIVI的頭號麻豆」、「藤井Lena、益若翼、長谷川潤，當時主宰台灣妹子穿搭的三位女模」、「Lena她有IG，現在已經有2個可愛的小孩囉」、「藤井Lena稱霸七年級生的青春，所有雜誌只要她是封面，身上所有服飾都會大賣」、「真的是時代的眼淚耶，辨識度高也很漂亮，以前VIVI雜誌的模特都好有魅力」、「以前都覺得她的痣是鯰魚痣，但是她很漂亮」、「每個女孩出門一定會拿眼線筆點嘴角那兩顆痣」。

也有網友感嘆，Lena因未婚生子而淡出時尚界，「Lena超美的，後來未婚懷孕，小孩的爸爸是人家老公，自然工作大減」、「藤井莉娜在2020年宣布未婚懷孕，是高中同學，但對方已經結婚，藤井莉娜不在乎被冠上小三罵名，堅持生下孩子，還連生兩胎」。

▲藤井Lena。（圖／翻攝自IG／lenafujii0702）

▲藤井Lena嘴邊兩顆痣是一大招牌。（圖／翻攝自IG／lenafujii0702）

事實上，藤井Lena具有1／4歐洲血統，當年活躍於各大雜誌擔任模特兒，她把事業重心轉往大陸後，創立個人品牌又推出美容產品，當時年收入逼近台幣8億元，未料當年爆出她在日本惡名昭彰，已經無人想再和她合作，不得已才會轉往大陸發展。

到了2020年，藤井Lena自爆未婚懷孕，於同年9月產下寶寶，更大方公開孩子爸爸是高中同學，隨後被爆出男方已婚，雖遭外界指責是小三，但她仍坦蕩面對。事隔1年，藤井Lena又宣布生下二寶，生產時頻繁出血，一度出現生命危險，還被送進加護病房。

此外，藤井Lena也曾跟汪東城傳出緋聞，因為幾張親近靠頭、十指緊扣的照片被懷疑交往，但後來暗示只是合作拍攝，從未承認戀愛關係。

今年41歲的藤井Lena猶如凍齡般，依然維持著精緻立體的五官、白皙透亮的膚質，以及令人稱羨的纖細身材，美貌絲毫不減當年。目前IG上坐擁22.1萬粉絲，藤井Lena經常分享一家三口的溫馨日常與閨蜜出遊照，11月25日的最新貼文中，她感性寫下「清新的空氣、完美的天氣、值得信賴的朋友、快樂的孩子，我再也要求不到什麼了」。

