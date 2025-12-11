性愛教練Jing台東開講　帶領縣民打破親密禁忌

▲台東推動性別平等。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

由台東縣政府主辦的「HerHer有名—性別名人講堂」系列活動近日圓滿落幕。最後一場講座邀請性愛教練Jing以「從親密開始：找回你的身體感受與慾望主權」為題，於台東市兒少家庭福利館與在地鄉親進行深度交流。活動現場座無虛席，參與民眾熱烈互動，紛紛回饋此課程溫柔而重要，為整個系列畫下溫暖而有力量的句點。

縣長饒慶鈴表示，台東持續推動性別平等與友善生活環境，縣府始終將「尊重多元、理解自我」視為建構溫暖社會的核心價值。親密關係、身體自主與性別認知是每個人生活中不可迴避的議題，然而傳統文化與社會禁忌往往讓這些話題難以啟齒。透過專業且安全的學習平台，期望陪伴縣民以更自在與健康的態度面對自我與情感，讓台東成為真正尊重多元聲音、包容多元族群的城市。

社會處長陳淑蘭指出，Jing長期推廣性教育、身體主權及親密關係知識，擅於將專業科學轉化為易於理解的語言，拆解社會迷思。講座中不僅引導民眾認識身體界線與溝通慾望的方法，還以示意教具介紹情趣用品的正確使用，內容兼具專業性與實用性，並提醒風險意識，讓參與者能在安全環境中獲得正確知識。她強調，性不應是禁忌，而是生活的一部分，認識自己的身體與彼此差異是每個人的權利，縣府將持續在教育及社會支持層面扮演關鍵角色。

講座在輕鬆中不失深度，Q&A時段民眾踴躍提問，涵蓋親密時不適、伴侶溝通、身體羞愧與情緒調適等長久難以啟齒的問題。Jing以專業與誠摯的回應，鼓勵大家「用理解取代羞赧，用知識取代誤解」。不少參與者反映，這是首次在公開場合安心聆聽有關身體的對話，有夫妻分享學會更好的溝通方式，甚至有長輩笑言親密也能健康自然。

社會處補充，「HerHer有名」自九月起已陸續邀請江老師、黃小胖、九粒Jolie等專家分享婚姻、語言力量及身心療癒，每場活動均獲鄉親支持。本次由性愛教練Jing壓軸，為系列活動寫下溫柔且勇敢的終章。縣府表示，未來將持續推動多元性別教育、女性支持及家庭關懷，讓性別平等從理念深化至日常生活。

更多資訊請參閱「台東縣政府社會處 Facebook」（https://reurl.cc/jrYz0m）或洽詢台東縣婦女福利服務中心（089-336367）、台東縣政府社會處（089-345106）。