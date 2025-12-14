從食安守門到高科技布局　義美攜手美國顧問開拓新戰場

▲以食安為本、向高科技延伸，義美與美國顧問合作布局未來。Javelin Advisors執行董事施凱爾（Keith W. Schiller）和嘉楊達杰（D.J）合影。（圖／民眾提供授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者郭世賢／綜合報導

美國智庫暨顧問公司Javelin Advisors近日與台灣食品大廠義美食品簽署合作協議，未來將協助義美強化與美國聯邦政府及相關單位的互動，拓展跨部門合作機會。Javelin Advisors執行董事施凱爾（Keith W. Schiller）日前親赴桃園龍潭義美工廠參訪並完成簽約，同時實地了解廠區多項先進產線與設備。

據指出，義美龍潭廠除食品製造設施外，亦建置多項高科技測試環境。其中包含名為「Bong-Khang」的風洞設施，全長約45公尺、直徑5公尺，可模擬極端風雨、溫差等條件，進行無人機性能測試；廠區內也規劃機器狗測試軌道，用以模擬礫石、砂土、泥濘及積水等多元地形。此外，龍潭廠亦設有長約45公尺、寬約2.5公尺的大型冷凍艙，結合低溫冷凍、真空乾燥與升華技術，在保留食品風味與營養的前提下，大幅去除水分，被視為業界設備最為完整的單一廠區之一。

義美食品創立於1934年，是台灣具代表性的食品品牌之一，產品線涵蓋烘焙、乳品、零食、冷凍食品及飲料等領域，長期主打使用台灣在地食材、支持本土農業，並持續投入食品製程與安全檢驗技術升級。義美亦為全台主要瑪芬供應商之一，並設有食品安全中心與實驗室，配置多項先進檢測設備，作為品質與食品安全把關的重要核心。

近年來，義美逐步跨足無人機與機器人相關技術，顯示企業營運不再侷限於傳統食品加工，而是積極布局國防、機器人及新興科技應用產業鏈。此次與Javelin Advisors的合作，被外界解讀為因應未來可能涉及美國政府標案或敏感技術合作所預作的策略性布局，不過雙方對具體合作內容與項目，皆未進一步說明。

2家公司的橋樑是嘉楊達杰（D.J），他對亞太地區有廣泛的人脈和豐富的合作經驗。Javelin Advisors核心團隊由具備美國高階政府職務、法律與全球商務背景的專業人士組成，其中施凱爾曾任白宮橢圓辦公室營運主任及總統副助理，熟悉美國政府決策流程與行政運作。該公司主要提供政府關係、公眾事務、跨境風險控管、危機處理及監管政策策略等顧問服務，客戶多為在政治敏感或高度複雜市場中營運的企業與機構。