　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

從食安守門到高科技布局　義美攜手美國顧問開拓新戰場

▲從食安守門到高科技布局 義美攜手美國顧問開拓新戰場。（圖／民眾提供）

▲以食安為本、向高科技延伸，義美與美國顧問合作布局未來。Javelin Advisors執行董事施凱爾（Keith W. Schiller）和嘉楊達杰（D.J）合影。（圖／民眾提供授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者郭世賢／綜合報導

美國智庫暨顧問公司Javelin Advisors近日與台灣食品大廠義美食品簽署合作協議，未來將協助義美強化與美國聯邦政府及相關單位的互動，拓展跨部門合作機會。Javelin Advisors執行董事施凱爾（Keith W. Schiller）日前親赴桃園龍潭義美工廠參訪並完成簽約，同時實地了解廠區多項先進產線與設備。

據指出，義美龍潭廠除食品製造設施外，亦建置多項高科技測試環境。其中包含名為「Bong-Khang」的風洞設施，全長約45公尺、直徑5公尺，可模擬極端風雨、溫差等條件，進行無人機性能測試；廠區內也規劃機器狗測試軌道，用以模擬礫石、砂土、泥濘及積水等多元地形。此外，龍潭廠亦設有長約45公尺、寬約2.5公尺的大型冷凍艙，結合低溫冷凍、真空乾燥與升華技術，在保留食品風味與營養的前提下，大幅去除水分，被視為業界設備最為完整的單一廠區之一。

義美食品創立於1934年，是台灣具代表性的食品品牌之一，產品線涵蓋烘焙、乳品、零食、冷凍食品及飲料等領域，長期主打使用台灣在地食材、支持本土農業，並持續投入食品製程與安全檢驗技術升級。義美亦為全台主要瑪芬供應商之一，並設有食品安全中心與實驗室，配置多項先進檢測設備，作為品質與食品安全把關的重要核心。

近年來，義美逐步跨足無人機與機器人相關技術，顯示企業營運不再侷限於傳統食品加工，而是積極布局國防、機器人及新興科技應用產業鏈。此次與Javelin Advisors的合作，被外界解讀為因應未來可能涉及美國政府標案或敏感技術合作所預作的策略性布局，不過雙方對具體合作內容與項目，皆未進一步說明。

2家公司的橋樑是嘉楊達杰（D.J），他對亞太地區有廣泛的人脈和豐富的合作經驗。Javelin Advisors核心團隊由具備美國高階政府職務、法律與全球商務背景的專業人士組成，其中施凱爾曾任白宮橢圓辦公室營運主任及總統副助理，熟悉美國政府決策流程與行政運作。該公司主要提供政府關係、公眾事務、跨境風險控管、危機處理及監管政策策略等顧問服務，客戶多為在政治敏感或高度複雜市場中營運的企業與機構。

【更多新聞】

►基隆警啟動「閃耀基榮」專案奏效　夜間路檢攻勢查獲54件刑案

►新北巡佐護航賭場「營業1天收1萬」索賄34萬　圖利罪判4年半

►上課時間走廊抽菸！師勸阻遭國中生狂扁　頭臉受傷眼鏡也爛了

►基隆表兄弟放沖天炮釀火警！2車慘遭燒毀　父母須連帶賠60萬

►基隆七堵土地公廟驚見男子陳屍長椅　身旁有1瓶沒喝完高粱

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 5396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「雲街」出現了！　鄭明典曬衛星圖
何晴過世！生前曾患腦瘤　最後一次公開現身畫面曝
坣娜追思會　政商名流全來了！寇世勳忍淚悲嘆：太年輕了
陸「第一古典美人」何晴61歲過世！　被封4大瓊女郎
快訊／6縣市低溫特報！入冬首發　今晚明晨下探10度
獨／馬國畢負債剩600萬　投資雞排「股東提不合理要求」慘賠2
雲林2死車禍！　撞擊瞬間影片曝光
ET專訪／賴瑞隆誓言：8年內高雄平均薪資漲1萬　創造20萬就

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南瀛獅子盃書法賽變身反毒「隱形教材」　黃偉哲讚從校園扎根守護下一代

台南山上水道博物館花季登場！　聖誕白雪、九重葛齊放映襯百年建築

從食安守門到高科技布局　義美攜手美國顧問開拓新戰場

從日用品到生活提案　雲林巾彩耕地藝術節展現虎尾毛巾新樣貌

表揚績優教保服務機構暨人員　張善政向所有幼教夥伴致上最高敬意

剛要慶祝反年改修法！李來希「摔車骨折」躺病床畫面曝

台南永福國小110週年校慶　共融運動會、公益義賣登場

《糖果屋的秘密》溫暖登場　台南市勞工局陪勞工家庭度過甜蜜週末夜

闡述施政理念　賴瑞隆號召社團座談強調讓高雄走得更堅定

快訊／前隊山友拍打虎頭蜂　害後隊3山友被螫吻送醫

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

大讚韓國瑜有智慧不再背鍋！　黃國昌籲賴清德：和在野主席對話才有效

許光漢嚴肅闢謠「與張軒睿鬧翻」　曾合作趙震雄：當時滿和樂融融

歐陽娣娣

情侶檔鐵軌中間吵架！火車高速駛過　差1公尺被輾死畫面曝光

南瀛獅子盃書法賽變身反毒「隱形教材」　黃偉哲讚從校園扎根守護下一代

台南山上水道博物館花季登場！　聖誕白雪、九重葛齊放映襯百年建築

從食安守門到高科技布局　義美攜手美國顧問開拓新戰場

從日用品到生活提案　雲林巾彩耕地藝術節展現虎尾毛巾新樣貌

表揚績優教保服務機構暨人員　張善政向所有幼教夥伴致上最高敬意

剛要慶祝反年改修法！李來希「摔車骨折」躺病床畫面曝

台南永福國小110週年校慶　共融運動會、公益義賣登場

《糖果屋的秘密》溫暖登場　台南市勞工局陪勞工家庭度過甜蜜週末夜

闡述施政理念　賴瑞隆號召社團座談強調讓高雄走得更堅定

快訊／前隊山友拍打虎頭蜂　害後隊3山友被螫吻送醫

陸戰開跑！　蘇巧慧首度母雞帶小雞掃市場：面試官是400萬新北市民

東京「流鶯一條街」櫻花妹轉移陣地！　老司機公開秘密新戰場

南瀛獅子盃書法賽變身反毒「隱形教材」　黃偉哲讚從校園扎根守護下一代

「雲街」出現了　鄭明典曬衛星圖：冷高壓偏南的特徵

傳府院不副署財劃法、停砍年金　黃國昌批憲政災難：賴清德走上帝制

入夜最冷探10度以下　明起回暖留意日夜溫差大

台南山上水道博物館花季登場！　聖誕白雪、九重葛齊放映襯百年建築

何晴生前曾患腦瘤！　治療後淡出演藝圈…最後一次公開現身畫面曝

高雄警零酒駕破功！副所長、基層連爆　內部憂「破窗效應」擴散

超商涼麵「加熱更好吃」？前店員認證： 嚐一口嚇爛

小賈斯汀重回〈Baby〉MV拍攝地　15年前在這爆紅..引回憶殺！

地方熱門新聞

剛要慶祝反年改修法！李來希摔車骨折

台南永福國小110週年校慶共融運動會、公益義賣登場

《糖果屋的秘密》台南市勞工局陪勞工家庭度過甜蜜週末夜

闡述施政理念　賴瑞隆號召社團座談

害後隊3山友被螫吻送醫

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

從日用品到生活提案　雲林巾彩耕地藝術節展現虎尾毛巾新樣貌

張善政表揚桃園績優教保人員　感謝愛心陪伴幼兒成長

桃園全力推進捷運進度　2026年底力拼綠線北段7站通車

女賣屋驚見男子「寄居」機械車位當雅房

年節將屆聚餐需求升溫　台中福華餐飲住房買氣佳

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

義美攜手美國顧問　布局高科技新戰場

點亮沙崙「科技矽島X南方崛起」黃偉哲：推升台南科技發展

更多熱門

相關新聞

機器人非無所不能　陸大廠仍強調「人機協作」重要性

機器人非無所不能　陸大廠仍強調「人機協作」重要性

機器人與人工智慧（AI）正夯，大陸相關領域廠商如雨後春筍般出現。儘管該產業蓬勃發展，大陸有大廠仍認為，機器人並非無所不能，加上許多行業需要真人服務的溫度，因此無需擔憂機器人取代人類，反而強調「人機協作」的重要性。

泰媒控「用外國人操控無人機」　　柬駁斥

泰媒控「用外國人操控無人機」　　柬駁斥

台化擬招商活化省道中山路南側廠區　打造中彰大生活圈

台化擬招商活化省道中山路南側廠區　打造中彰大生活圈

陸空中航母「九天」成功首飛　最大載重6噸可支援海島重型物資運輸

陸空中航母「九天」成功首飛　最大載重6噸可支援海島重型物資運輸

長程偵察無人機AI辨識　強化台灣國土安全

長程偵察無人機AI辨識　強化台灣國土安全

關鍵字：

義美無人機機器人高科技

讀者迴響

熱門新聞

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

直擊／羅志祥怒了　直接中斷演出

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

寺內迷姦師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

搭機遇乘客「行動電源爆炸」　機艙失火冒煙

冷氣團來了「急凍3天」　體感溫度最低探6度

羅志祥開唱「竟請到超大咖韓星」！

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

師兄爆迷昏師弟性侵　中台禪寺挺被害人

新北人夫激戰登山小三70次　正宮崩潰：跟你「鬥陣」都硬不起來

女主播重摔玉鐲斷3截！命理師：別丟掉

西濱快速道路晚間車禍！駕駛撞上一匹馬

全台凍番薯！　最冷時間曝

王彩樺、游安順互撕驚動鄰居

騎車變騎人！人夫和女車友互傳裸照　相揪摩鐵飆床技

更多

最夯影音

更多
假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度
金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面