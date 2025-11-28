基隆自來水「汽油味」狂竄！居民漱口被嗆吐　環保局急追污染源

▲基隆河遭汙染釀自來水油臭。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

基隆河八堵抽水站27日清晨驚傳油污事件，導致基隆市七堵、安樂、仁愛與信義等區多名住戶反映，自來水一打開竟飄出刺鼻汽油味，不僅有人漱口被嗆到吐，洗衣服與水塔也出現油味殘留。台灣自來水公司第一區管理處證實，當時基隆河水面出現油污，少量污染原水在停止抽水前已流入管網，造成至少約60戶受影響，目前已改以新山水庫供水。

台水表示，已啟動全線排水、清洗快濾池與沉澱池等設備，並確保新山水庫原、清水檢驗合格後才重新供水。公司也派員以消防栓方式協助排除異味水，並啟動補償方案：每戶水費減免3度、如住戶自行清洗水塔再減2度，若委外清洗則可憑證全額核銷。民眾若仍有異味，可撥打1910專線申請處理。

基隆市環保局接獲通報後立即啟動稽查，並於崇智橋、八堵抽水站、暖江橋與碇內加油站周邊發現少量油污漂浮，已在河面佈設攔油索，並持續沿線採樣送驗。初步水色清澈、重金屬快篩無異常，但實驗室複驗仍在進行中。環保局同步調閱監視器追查污染來源，若查獲業者或個人違規排放，可依《水污染防治法》裁罰6萬至2,000萬元，情節重大者可勒令停工或停業。

地方民代也紛紛出面關心。基隆市議長童子瑋要求環保局全面追查、不准縱放污染者，並向台水爭取家戶水塔清洗補貼及替代水源等配套。立委林沛祥則到場督促台水盡速公布補償原則，強調政府不能讓民眾有「被隱瞞」的感受，且應主動監測各區狀況，避免任何住戶被漏掉。

受到事件影響，不少基隆與汐止居民昨日起湧入超商搶購瓶裝水，有家庭甚至排空整座水塔重新清洗，也有人擔心洗衣機殘留油味需再清整。環保局與台水均強調，目前供水來自新山水庫，出廠水質已符合標準；民眾若仍有疑慮，可持續通報，相關單位將提供必要協助。