唾液快篩上路1周！屏東警逮3駕駛　2人拒測直接罰18萬

毒駕唾液快篩新制上路僅一週，屏東警分局已查獲 3 件毒駕案件，其中2名駕駛拒測當場被開罰 18 萬元，所有涉案車輛也同步移置保管，讓違規者直呼「不敢了」。警方指出，新法大幅提高違規成本，從拒測罰鍰、移置車輛到後續吊扣牌照，全方位強化嚇阻效果。警方強調，將持續加強盤查密度，杜絕施用毒品者上路，全面維護道路安全。

屏東分局自毒駕新法上路後全面強化取締作為，第一週即查獲 3 件毒駕相關案件，其中 2 名駕駛拒測遭開罰 新臺幣18 萬元，所有涉案車輛均立即移置保管，當場排除危險駕駛上路可能。警方指出，新罰則生效後，駕駛人違規成本大幅提高，已有行為人因壓力大到當場直呼「不敢了」。



屏東警分局崇蘭派出所員警日前深夜巡邏時，於屏東市自由路段攔停可疑自小客車，查獲徐姓男子持有三級毒品愷他命並呈現毒駕陽性。警方除立即將車輛移置保管、開立毒駕違規舉發單外，行政處分部分將報請警察局裁罰；刑事部分則將依施用毒品與毒駕相關規定，待尿檢結果出爐後函送屏東地檢署偵辦，行政與刑事責任同步追究，處分更為完整且嚴格。



警方強調，毒駕處分全面加重，包括拒絕檢測者即直接開罰18萬元起跳，並搭配移置保管車輛、後續吊扣牌照等措施，使駕駛人違規成本大幅提升。新法核心精神在於「罰得重、查得勤、嚇阻強」，警方也將持續提高盤查密度，確保施用毒品者不敢上路。

警方呼籲，毒駕對其他用路人威脅極大，切勿心存僥倖。僅是一時僥倖，就可能面臨高額罰鍰、車輛被拖走，甚至刑事追訴的多重後果。警方將持續執法，全力守護道路安全。