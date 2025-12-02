　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

唾液快篩上路1周！屏東警逮3駕駛　2人拒測直接罰18萬

▲屏東警分局一周查獲3件毒駕。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局查獲毒駕。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

毒駕唾液快篩新制上路僅一週，屏東警分局已查獲 3 件毒駕案件，其中2名駕駛拒測當場被開罰 18 萬元，所有涉案車輛也同步移置保管，讓違規者直呼「不敢了」。警方指出，新法大幅提高違規成本，從拒測罰鍰、移置車輛到後續吊扣牌照，全方位強化嚇阻效果。警方強調，將持續加強盤查密度，杜絕施用毒品者上路，全面維護道路安全。

▲屏東警分局一周查獲3件毒駕。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東分局自毒駕新法上路後全面強化取締作為，第一週即查獲 3 件毒駕相關案件，其中 2 名駕駛拒測遭開罰 新臺幣18 萬元，所有涉案車輛均立即移置保管，當場排除危險駕駛上路可能。警方指出，新罰則生效後，駕駛人違規成本大幅提高，已有行為人因壓力大到當場直呼「不敢了」。

屏東警分局崇蘭派出所員警日前深夜巡邏時，於屏東市自由路段攔停可疑自小客車，查獲徐姓男子持有三級毒品愷他命並呈現毒駕陽性。警方除立即將車輛移置保管、開立毒駕違規舉發單外，行政處分部分將報請警察局裁罰；刑事部分則將依施用毒品與毒駕相關規定，待尿檢結果出爐後函送屏東地檢署偵辦，行政與刑事責任同步追究，處分更為完整且嚴格。

警方強調，毒駕處分全面加重，包括拒絕檢測者即直接開罰18萬元起跳，並搭配移置保管車輛、後續吊扣牌照等措施，使駕駛人違規成本大幅提升。新法核心精神在於「罰得重、查得勤、嚇阻強」，警方也將持續提高盤查密度，確保施用毒品者不敢上路。

警方呼籲，毒駕對其他用路人威脅極大，切勿心存僥倖。僅是一時僥倖，就可能面臨高額罰鍰、車輛被拖走，甚至刑事追訴的多重後果。警方將持續執法，全力守護道路安全。

11/30 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

牛魔王被斬了！全台抄扣21輛改裝車　超豪華陣容曝光
LINE官方提醒！　換機一錯恐讓「資料全毀」
快訊／太平山邊坡「落石還在掉」！現場畫面曝
獨／連6年摘星餐廳宣布休業　業者：非結束、只是停下腳步
一家來台觀光首日進警局！　逛寧夏夜市爆全武行
快訊／10:01規模4.3「極淺層地震」　最大震度3級
快訊／PAZZO董座痛毆運將！　叫手下醫院堵人再打一次
快訊／10:01發生有感地震！台北明顯搖晃

屏警推「打詐一點通」　掃碼報案無壓力

屏警推「打詐一點通」　掃碼報案無壓力

內政部日前公布最新「防制詐欺犯罪有功人員及檢舉人獎勵辦法」，檢舉車手可獲1萬元、檢舉詐騙集團更最高達1000萬元。為提升民眾通報意願，屏東警方首創「打詐一點通」QR Code簡訊報案，由里港警分局走訪金融機構與超商推廣。民眾若在銀行、超商或ATM附近發現疑似車手，只要掃描QR Code即可一鍵傳送位置報案，無需開口、不怕被發現，大幅降低通報壓力，警方也能迅速派員到場查緝。

毒駕屏東警方拒測罰款道路安全新法

