生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

燒40度不說！放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

▲▼防疫優先，小一新生開學家長不入校，家長在門口拍照留念。（圖／記者楊惠琪攝）

▲同學到校突然高燒，不回家還隱匿病情。（圖／非新聞當事人／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

流感疫情飆升！一名媽媽抱怨，孩子班上已有4人因A流請假，另兩名高燒40度同學仍到校、不戴口罩也不通報，放完中秋連假又多8人請病假，全班共12人中鏢。另一名家長則怒斥「得A流還送學校」，結果兒子遭殃停課七天。文章曝光後，有網友更飆罵，「還有媽媽堅持小孩腸病毒也想送去學校」。

一名媽媽在Threads表示，中秋連假前，孩子班上已經有4位同學因感染A流請假，豈料另兩位同學到校突然高燒，自己量體溫竟燒到39至40度，卻不願回家也不戴口罩，甚至隱匿病情，不主動告知班導。

結果放完連假，又多了8位同學請病假，這讓原PO錯愕直呼，「直接上升到12個同學請假無法上學...真的是吼。」

另一名家長同樣在Threads爆氣直呼，「意外發現有家長把得A流的孩子照樣送上學，而且還不只一個」，導致兒子中鏢，「然後在家停課七天的人是小丑還是什麼X人嗎？」

文章曝光後，網友紛紛怒噴，「我們家也是，班上傳染回來導致一家四口全中！一家四口在家自我隔離中」、「看到朋友小孩得流感，下課馬上帶去打，很害怕」、「感同身受，班上將近1/2生病，然後班導也中獎」、「生病就該請假，不能到處亂跑傳染給其他人」、「朋友的小孩因為被傳染流感，結果引發肺炎住院，不是國中生就比較厲害了耶，不請假養病到底是哪招」。

更有網友指出，不少家長毫無防疫意識，「我兒子班上好幾個同學A流繼續送去上學，結果我兒子送急診高燒40度，有些家長很誇張，小孩發燒眼神渙散了...還說只是太熱了而已」、「還有媽媽堅持小孩腸病毒也想送去學校」。

疾病管制署7日指出，上周新增16例流感重症死亡個案，其中最年輕是僅5歲大女童，本身沒有潛在病史，也沒有接種過流感疫苗，9月中旬出現咳嗽、發燒，診所就醫診斷為A流，但就在當天因為持續高燒、意識不清與抽搐送急診收加護病房，檢查發現嚴重腦水腫，月底不幸過世，發病到死亡僅短短10天。

賴瑞隆「突襲堵人」柯志恩！雙方爆發衝突
國慶連假半個台灣有雨　「哈隆增強颱」赴日旅遊要留意
快訊／正式宣布！韓超人氣啦啦隊長來台應援
穩交陳銳2年…被爆秘密結婚「陳凱倫被瞞鼓裡」　張景嵐親發聲！
又誤發疏散警報！　花蓮縣府致歉
燒40度不說！放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都
快訊／王義川被控上電視教「造謠四步驟」　法官判不罰原因曝

在校園生活中，自由與規範是一對長期存在的矛盾。學生在青春期，渴望展現自我、爭取選擇權與自主空間，而學校則基於教育目標、集體秩序與社會責任，必須制定各種教育規範。於是，學生「想要自由」與學校「教導規範」的張力，成為教育現場中最常見的拉鋸。這不僅關乎管理問題，更觸及教育價值的核心，到底學校教育在自由與規範之間如何拿捏？且由分說。

