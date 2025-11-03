刷牙越多次越好？BBC揭「4大地雷」　這時候漱口也NG

▲BBC撰文列出刷牙4大迷思。（示意圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

英國牙科專家指出，即使最勤於刷牙的人，也可能犯下一些錯誤，抵銷了促進口腔健康的努力。伯明罕大學牙科學院夏爾瑪醫師（Dr Praveen Sharma）也在BBC的podcast節目「What's Up Docs」分享常見的4大刷牙失誤。

「認真刷1次」勝過「隨便刷2次」



夏爾瑪醫師指出「品質勝過次數」的刷牙原則，「如果你有時間，那麼是的，1天要刷牙2次」，但如果真的沒有時間，與其早晚2次都草草了事，不如每天晚上好好刷1次，並且使用牙線。

此外，刷牙也應針對每顆牙齒的內外側及咬合面進行畫圓動作，尤其多加注意牙齒與牙齦交界處的清潔。

「早餐前」刷牙

許多人習慣飯後立即刷牙，但夏爾瑪醫師建議「最好在早餐前刷牙」，因為食物及飲料之中的酸性成分會軟化琺瑯質，飯後太快刷牙反而會導致琺瑯質磨損。

主持人圖勒肯醫師（Chris van Tulleken）建議，如果必須在餐後刷牙，至少要等待30分鐘，並且可以先用清水漱口，沖洗掉一些酸性物質。

刷牙後「別漱口」

夏爾瑪醫師提醒，刷牙後只要吐掉泡沫，不要用水漱口，因為此舉「會沖掉殘留在牙膏中的高濃度氟化物」，削弱保護效果。也就是說，只要吐掉多餘牙膏泡沫即可，留下一層薄薄的氟化物，繼續保護牙齒。

昂貴牙膏不一定比較好



市面上充滿琳瑯滿目、標榜各種功能的牙膏，但夏爾瑪醫師認為哪個品牌並不重要，「只要你的牙膏含有氟化物，就沒有太大的差異。」氟化物有助於保護琺瑯質並預防蛀牙，這才是最重要的。