婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴：有夠難看

▲▼典華,婚宴,儀式堂,婚紗,喜宴會館。（圖／記者姜國輝攝）

▲網友力挺原PO包3600元很合理。（示意圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／劉維榛報導

一場婚宴猶如友情照妖鏡！一名網友參加朋友婚禮，獨自前往包了3600元紅包，沒想到對方竟當場抱怨「一桌都要3萬元起跳，妳包太少」，讓她超尷尬。文章曝光後，網友一面倒力挺，「辦婚禮想著要回收成本，有夠難看」、「妳紅包已經平均值以上了」。

一名女網友在Threads無奈發文，她獨自一人參加朋友婚宴，特地包了3600元紅包當作祝福，沒想到對方竟當場嫌棄，「現在一桌都要3萬元起跳，妳包太少！」讓原PO當場超尷尬，於是上網求問「是我真的包太少嗎？」

原PO也回想5年前結婚時，這位友人帶著現任伴侶一同參加，當時是包3600元，「我這樣也算雙倍了吧？」

文章曝光後，全場網友力挺，「一桌3萬，假設坐10人，一個人也才3000元，妳已經平均值以上了」、「辦婚宴，虧錢是正常，打平是運氣，有賺是做人成功」、「朋友辦了一桌15萬的，很有面子好豪華氣派，然後要每個朋友最少包1萬5 這樣嗎？沒本事就別辦桌」、「不是妳包太少，是你們的友誼根本不值得這種價格，直接斷交了啦」、「講真的，我一個人去婚宴只會包2000元，不管新人請多少錢的」、「看過這麼多AA制，沒看過新人跟親友A的」、「沒錢...要辦婚禮想著要回收成本，有夠難看」。

如果還想與對方保持關係，不少人認真建議，「包1200元人不要去，剩2400元帶父母去吃頓好的，選我正解」、「1200元不要去比較快」。

12/01 全台詐欺最新數據

一票狂喊「超像爸要喝茶」　八曜和茶超前部署網驚呆
獨／拖吊車裝「爆閃燈」鳴笛狂衝　下場慘了
中國遊客訂房量腰斬！大阪飯店「取消率5至7成」　最新數據曝光
觀光人潮創20年新低　墾丁大街歇業服飾店法拍嘸人要
被爆許瑋甯婚禮「爛醉倒地」　柯震東無奈發聲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

