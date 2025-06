冤獄16年真相曝光！　加州男子遭「移民養女」指控性侵

▲他在服刑16年後,得到翻案。(圖/翻攝每日郵報)

近日,美國高等法院推翻了16年前一起冤案。一名尼泊爾裔美國工程師出於善意,收養了一名未成年的尼泊爾女孩做養女,當她帶回美國生活。誰知後來卻遭到對方指控連續性侵長達3、4年之久。這名男子後來被依76項性侵未成年少女罪,被判處378年重刑。而他在服刑16年後,終於在近日得到翻案,並在5月23日獲釋返家。審理此案的高等法院法官則裁定,原告是為了能回到美國,才捏造了這些性侵罪證。

綜合外媒報導,現年58歲的加州男子阿賈伊‧戴夫(Ajay Dev)是一名美籍尼泊爾裔移民,他在1998年和妻子一起到尼泊爾旅遊時,收養了15歲的少女沙普娜‧戴夫 (Sapna Dev),並將她帶到加州的戴維斯市(Davis)和自己的家人一起生活。

然而在2004年,沙普娜的男友與她分手,她則指控是阿賈伊‧戴夫導致了這段關係的破裂。她告訴警方,在過去的3、4年間,阿賈伊每週性侵她3到4次,直到她搬出阿賈伊的家才終止。

2006年,阿賈伊因這項指控被捕,並在2009年被依76項性侵未成年少女罪判處重刑378年。直到近日,加州約洛縣(Yolo County)高等法院法官珍妮‧貝羅尼奧 (Janene Beronio)批准了阿賈伊的律師在2018年提出的人身保護令,對當年的定罪提出質疑。

在貝羅尼奧的裁決書中指出,在當年法官提摩西‧福爾 (Timothy Fall) 的審判中,阿賈伊沒有得到律師的有效協助,該判決缺乏實質性證據,且受害者的證詞充滿矛盾。

在近日的一場聽證會中,有4名證人出面作證,指出曾聽過沙普娜承認自己的指控都是謊言。其中一名證人還指出,沙普娜向他表示,自己這麼做是為了能夠「成功返回美國」,為此不惜利用刑事指控來達成這個目的。

外媒指出,在提出指控的當下,沙普娜人正身處尼泊爾,而且因為護照上印製了「錯誤的資訊」而遭到監禁。正是在這時候,她向阿賈伊提出了性侵的控訴,美國當局則協助她辦理新護照,幫助她成功返回美國。然而,當年的法庭向陪審團隱瞞了這項足以證明她願意為個人利益說謊資訊。此外,外媒還指出之後沙普娜因為與本案檢察官的合作關係,成功被授予美國公民的身份。

此外,貝羅尼奧還表示,當年警方曾安排父女2人進行過電話通話,但在這段不清晰的錄音中,陪審團認定阿賈伊向沙普娜說「妳18歲就和我發生過性關係」(You had sex with me when you were 18),然而近年透過錄音增強技術還原這段對話,阿賈伊只是說了「妳18歲以後才跟我來的」(You came with me after you were 18)。

此外,沙普娜在1999年到2004年間經常寄卡片、傳送簡訊與電子郵件,向戴夫夫婦表達自己有多愛他們。貝羅尼奧表示:「如果陪審團有機會看到這些證據,判決可能會有所不同。」

目前,貝羅尼奧已排定在6月13日舉行聽證會,交由約洛縣地方檢察官傑夫‧雷西格 (Jeff Reisig)決定是否重審此案。檢察官也可以對該裁決提出上訴。

阿賈伊的家屬則告訴媒體,當他在2006年被捕時,阿賈伊的大兒子只有2歲,而他的妻子腹中正懷著他們的第2個兒子。當這名小兒子出生時,他已經入監服刑。

在一份由阿賈伊提交給法院的聲明中,他向兒子寫下:「在因為從未犯下的罪行服刑期間,最讓我煎熬的是你因此錯過了親人的陪伴。你給了我活下去的目標。我迫不及待地想回家和你在一起。」

阿賈伊的律師則指出,當年檢方大部分所謂的「證據」,都出於種族和族裔偏見。根據加州在2021年通過的《種族正義法案》,這些訴諸於種族偏見證據在今天「根本是違法的」。

