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海軍中士2度硬上學妹！宣示「她是我的」　遭撤職想翻案被打臉

▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,成人,性侵,女孩,手,床,絕望,悲,猥褻,傷害,流血,叔叔,私慾,崩潰。（示意圖／123RF）

▲洪姓海軍中士性侵女同袍遭軍方撤職，打官司想翻案被打臉。（示意圖／123RF）

記者陳宏瑞／高雄報導

洪姓海軍中士趁負責招募人才時，性侵同業務的學妹小美（化名），事後還在工作群組宣稱小美是他女朋友，後來洪男又趁跟小美、同袍喝酒聚會時，向學弟表示「這個她是我的」，再度性侵已泥醉的小美，事後又傳訊學弟表示「她自己主動的」、「臭鮑魚」，事後小美崩潰將洪男告上法院，軍方也將洪男記4大過撤職，洪男竟打官司認為軍方汰除過程違法濫權，高雄高等行政法院審理後判洪男敗訴。

判決指出，洪男為海軍左營後勤支援指揮部兩棲履車保修工廠中士，因負責招募人才，認識同業務學妹小美，並在2023年3月17日一起到台中執行任務，洪男於晚間11時敲小美的旅館房門，進房聊天不久，便強行壓制小美，對她強吻、撫摸，指侵得逞，後因小美奮力抵抗才罷手。事後洪男還在招募士的群組內「宣示主權」，向大家表示小美是他的女朋友，經小美立即抗議，洪男仍改口「未來的女朋友」，甚至看到小美的IG限動，還傳送「想生了嗎」等訊息。

而後小美在2023年8月5日應同袍邀約，到洪男的友人家喝酒，洪男也有到場，在席間不斷對小美勸酒，並趁小美泥醉到3樓房間休息時，再度對她性侵得逞。小美不堪受辱，將洪男告上法院。

刑事部分，一審法官檢視相關證據後，依洪男犯2個現役軍人犯強制性交罪，合併處5年10月，全案上訴中。

案發後軍方召開懲罰評議會，給予洪男記4大過處分並撤職，洪男不服提起行政訴訟，認為小美指控內容並無補強證據，且前後不一致，還曾主動邀約他出遊，足見是兩情相悅，否認有違失行為，軍方處分違法濫權。

高雄高等行政法院調查，軍方依規定召開會議，程序和過程均無不法，依陸海空軍軍官士官任官條例、軍懲法及國軍性騷擾處理等規定做出懲處，也沒有違反比例原則，因此判洪男敗訴，全案可上訴。

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