聽障青年為障礙者打造友善社會性農場　獲入圍地方創生大賞肯定

▲聽障青年陳俞安創造勵志的百香果傳奇。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

聽障青年陳俞安自大學畢業後，因喜歡大自然而投入農業，並創立「阡陌游 Agri Dive」生態農場、積極推動以障礙者為中心的友善觀光體驗，並在埔里鎮營運百香果種植與加工包裝場，成功入圍2025年「第五屆地方創生大賞」的「創生教育獎－社會影響力組」及「看見南投獎」。

國立暨南國際大學指出，陳於安於今年入學、參與該校水沙連學院設立「地方創生與跨域治理碩士學位學程」，也是眾多投入地方創生的青年中極具代表性的案例，並在學程教師的鼓勵下報名參加地方創生大賞。

陳俞安表示，身為聽力受損者，深切理解田間場域對於身心障礙者的自我療癒與學習價值；他於2021年創立「阡陌游 Agri Dive」，為身心障礙者創造合法的社會性農場（Social Farming）就業場域，也曾於2024年遠赴日本考察，尋求優化臺灣社會性農場的實踐，期望透過本次參賽，讓更多人理解社會性農場的價值，並吸引更多關係人口加入，共同為身心障礙者營造更友善的環境。

暨大校長武東星表示，陳俞安的故事充分展現該校地方創生學程所強調的「跨域移動力、社會創新力、返鄉實踐力」，也印證水沙連學院透過專業課程、國際交流與在地實踐，正逐步串連起青年、社群與地方發展的力量，為臺灣的地方創生帶來更多可能性。