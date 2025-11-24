暨大附設珠仔山日照中心獲核定　埔里鎮公所提供場館創全國首例

▲暨大護理學院開設護理、長照兩個原住民族專班，致力於解決偏鄉長照人才短缺問題。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）



記者高堂堯／南投報導

國立暨南國際大學與埔里鎮公所合作，將於鎮公所轄下場館籌設「暨大附設珠仔山日照中心」，已獲南投縣政府正式核定；暨大表示，本案是全國首例由國立大學運用鄉鎮公所場館設立的長照2.0日間照顧中心，未來也將成為培育在地長照與原住民族文化照顧人才的重要搖籃。

暨大指出，珠仔山日照中心將設於溪南國小對面，即位於南投縣今年7月核定仁愛鄉翠巒、瑞岩兩部落遷村至埔里的新址旁，不僅便利長輩使用，更將成為全台難得的「原民遷村新聚落 × 長照服務 × 大學生學習」整合示範點。

埔里鎮長廖志城指出，埔里地區人口老化快速，但目前日照服務仍不足，希望透過鎮公所提供場館、暨大專業團隊進駐的創意合作模式，共同提升社區長輩的照顧品質；該校學生也能藉此走入社區陪伴長輩、學習照顧，形成地方與大學雙贏的局面。

▲暨大附設珠仔山日照中心二樓裝潢設計平面圖。

暨大校長武東星表示，暨大多年深耕在地，長期投入偏鄉長照、健康促進、原住民族教育等領域，自2023年起成立護理學院及相關照護系所，並開設護理、長照兩個原住民族專班，致力於解決偏鄉長照人才短缺問題；珠仔山日照中心將成為學生的重要實習基地，讓護理、長照、社工及原住民族專班學生能在長照場域中學習，真正理解長照需求與文化照顧的核心價值。

武東星說明，本次與鎮公所合作不僅擴增埔里地區的日照服務量能，也同步提升大學生的實務能力，是典型的「大學—地方—社區」三方共好，也是大學社會責任（USR）的深化行動與具象化成果。