地方 地方焦點

美對台20%疊加關稅　陳明德籲積極談判助中小企業止血轉型

▲暨大舉辦「關稅、匯率衝擊下的經濟挑戰」專題講座，邀請講座教授陳明德蒞校演講。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

▲暨大舉辦「關稅、匯率衝擊下的經濟挑戰」專題講座，邀請講座教授陳明德演講。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

美國自今年7月起正式啟動「對等關稅」政策，對台灣輸美產品課徵高達20%的疊加關稅，台灣工業協進會常務理事陳明德提醒，台灣是典型的外銷導向型經濟體，若無法及時調整，恐引發大規模失業潮與產業外移現象。

國立暨南國際大學於10月底在該校管理學院舉辦「關稅、匯率衝擊下的經濟挑戰」專題講座，邀請身兼長泓能源公司創辦人暨國鈞實業公司董事長的講座教授陳明德蒞校演講，針對當前美國「對等關稅」政策及匯率變動對台灣經濟造成的深層影響，提出具體的產業觀察與政策建議，吸引眾多師生與EMBA學員踴躍參與、現場討論熱烈。

陳明德指出，台灣中小企業佔企業總數98%，創造逾916萬個就業機會，而美國對等關稅政策使原本零關稅或低稅率產品瞬間被推上高稅階，導致出口成本飆升、價格競爭力驟減；同時，新台幣上半年兌美元升值幅度高達12.4%，成為亞洲升幅最大的貨幣之一，對外資而言或許顯示台灣資金市場的穩健與吸引力，但對出口商來說卻形成「隱形關稅」效應，利潤空間遭雙重擠壓，營運壓力空前嚴峻。

▲暨大舉辦「關稅、匯率衝擊下的經濟挑戰」專題講座，邀請講座教授陳明德蒞校演講。（圖／國立暨南國際大學提供）

陳明德以工具機、螺絲、自行車零組件與紡織等傳統產業為例，指出多家廠商已出現停產或縮減工時的現象，凸顯台灣產業結構過度依賴單一市場的脆弱性。

陳明德也提出具前瞻性的策略建議，認為企業應以「止血」為首要任務，透過外匯避險、協商關稅分擔、延後非必要資本支出等方式穩定現金流；中期應加速市場多元化與產地轉移，拓展東協、印度與墨西哥等新興市場，並導入智慧製造以降低單位成本；長期而言，建立技術專利佈局與品牌通路建設，強化綠能與ESG永續競爭力，才能在全球供應鏈重組中掌握主導權。

陳明德強調，在全球經濟動盪與地緣政治壓力交織的背景下，「風險管理必須與成長策略並行，企業唯有從被動應對轉向主動布局，方能在逆勢中創造新契機」，同時呼籲政府積極透過台美21世紀貿易倡議與多邊平台談判，爭取關稅緩衝與制度性保障，並推動「出口韌性專案」協助中小企業提升數位轉型與綠色製造能力；他最後以「在危機中找到再成長的力量」作為結語，勉勵青年學生與產業界共同面對挑戰，讓台灣在全球經濟重組浪潮中持續前行。

暨大關稅匯率經濟講座陳明德

