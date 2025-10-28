　
地方 地方焦點

印尼台商之光暨教育公益推手　暨大頒授李謀誠名譽管理學博士學位

▲暨大頒授李謀誠名譽管理學博士，表彰其深耕教育公益與僑教之卓越貢獻。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

▲暨大頒授李謀誠名譽管理學博士，表彰其深耕教育公益與僑教之卓越貢獻。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

印尼合板產業鉅子暨著名慈善家李謀誠，因長年在教育推展、慈善公益以及國際僑教領域作出卓越而深遠的貢獻，尤其是創立印尼地區最具影響力的臺灣教育據點「雅加達臺灣學校」，日前獲國立暨南國際大學頒發名譽管理學博士學位。

暨大於22日舉行「名譽管理學博士頒授典禮」，由校長武東星主持；李謀誠在致謝詞時謙稱：「這份榮耀不屬於我個人，而屬於所有為雅加達臺灣學校與慈濟事業努力付出的人，能夠與大家一同成就今日的光輝，是我此生最大的榮幸。」

暨大指出，李謀誠出身於臺灣李長榮化工家族，早年在臺、日完成學業後轉赴東南亞經商，成為臺商在印尼設立合板

▲暨大頒授李謀誠名譽管理學博士，表彰其深耕教育公益與僑教之卓越貢獻。（圖／國立暨南國際大學提供）工廠的先驅者，並創立臺商技術聯誼會、促成彼此合作與技術交流，至今已運作逾40年，後更成為印尼臺商會的起源，其影響力擴及全球各地的臺商組織，為臺灣企業在國際間樹立優良形象。

▲暨大頒授李謀誠名譽管理學博士，表彰其深耕教育公益與僑教之卓越貢獻。（圖／國立暨南國際大學提供）

李謀誠事業有成之後仍心繫故鄉與僑界教育，在30幾年前與駐外單位及工商同業攜手創辦「雅加達臺灣學校」，並長期擔任該校董事長，傾注心力與資源，為學校奠定穩固的發展基石，除為當地臺商子女及印尼學生提供純正的臺灣教育課程與正體中文教學、傳承中華文化與道德精神，更有效促進臺印兩國的文化交流。

李謀誠在公益慈善領域同樣長期奉獻：1999年臺灣發生921大地震時，他立即動用私人資源，緊急運送帳棚與物資回臺支援災區；其亦為慈濟基金會在印尼推動慈善事工的重要幕後推手，長期協助慈濟促進當地社會族群融合，並提升臺灣的正面國際形象。

武東星表示，李謀誠董事長以實業報國、以教育傳愛，其精神完全呼應暨大設校以來推動海外僑教與社會永續發展的使命，此次授予名譽博士學位，可謂實至名歸。

