　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

高市早苗「台灣有事」觸怒習近平　日專家分析唯一解方

▲▼習近平,高市早苗。（圖／路透）

▲日本首相高市早苗與中國國家主席習近平握手。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗11月7日在眾議院質詢提及「台灣有事」、「存亡危機事態」，引發中國強烈不滿，除限制中國居民赴日旅遊與留學外，也暫停進口日本水產品，且可能進一步針對稀土實施管制。專家分析，中日之間的緊張局勢若要有效化解，唯有兩國領導人直接會晤，才有可能找到突破口。

同時，日本需強化民主主義與自主獨立的立場，對抗中國「軍國主義復活」的指控。

熟稔現代中國與中日關係的北海道大學教授城山英巳接受《韓聯社》書面專訪，提到高市早苗的發言是此次事件的導火線。因此，除非高市早苗與中國國家主席習近平直接會談，否則難以解決中日關係緊張。

城山英巳舉2012年日本實施尖閣諸島（釣魚台）國有化導致中日衝突升溫的案例，說明當時安倍晉三曾在2014年APEC會議與習近平會面，成功為改善雙方關係鋪路。

不過，城山英巳也指出，當前中日雙方對局勢的看法可能存在明顯落差。他分析，中國可能透過集中攻擊高市早苗，以期藉由日本更換首相來「重置」兩國關係，類似2000年代初期小泉純一郎參拜靖國神社後，中國透過改善策略來穩固與後任安倍的關係之模式。

然而，他也提醒，日本國內反而會因中日關係惡化而提升高市內閣支持率，使中國的策略未必能如願。

▲▼靖國神社位於東京都千代田區九段坂。（圖／達志影像／美聯社）

▲一旦高市早苗決定參拜靖國神社，恐導致日中關係更加惡化。（圖／達志影像／美聯社）

針對中日未來的互動，城山教授表示，日本可能以2025年11月在廣東省深圳舉行的APEC會議作為目標，循序漸進恢復與中國的關係。他分析，若高市選擇參拜靖國神社，則可能使中日關係比安倍時期更加惡化。城山指出，過去2012年釣魚島國有化時，是由野田佳彥（現立憲民主黨黨代表）內閣執政，顯示中日衝突的歷史責任有所不同。

此外，城山教授對近期中國軍機向自衛隊戰機進行雷達照射等軍事行動提出警示，呼籲日本應冷靜應對，不可輕率採取可能成為反擊藉口的行動。同時，他認為中國對稀土管制或拘留日本公民等措施，須考慮其對中國自身經濟的不利影響，因此北京當局的態度非常謹慎。

另一位日本專家、東京大學社會學家阿古智子則認為，高市早苗的發言反映日本缺乏對中國的整體戰略。她指出，日本對中國特性與意圖缺乏深入分析，若僅憑自身認知與信念發言，難以有效應對中國策略。她建議，日本應強調自身是民主且自主獨立的國家，針對中國「軍國主義復活」的指控進行澄清與反駁，展現策略性立場。

阿古也提醒，中國與台灣可能發生軍事衝突雖屬極端情境，但美國在台灣問題上的立場及中國內部政治、經濟的穩定性，將成為關鍵變數。她認為，日本必須在國際局勢與國內支持間取得平衡，避免被中國的言論與行動牽制。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 5396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
梅西20分鐘快閃！球迷花大錢買票看嘸人　砸爛座椅衝進球場抗議
全家人都有癌症！台中美鳳姐「恐怖基因」罹4癌　姪女10歲走了
役男體位標準「大加嚴」！身高≧150得服常備役　BMI大於4
EXO演出前5小時「張藝興突宣布缺席」！官方：不可抗力　粉絲
生產倒數！　美女主播宣布暫別主播台

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

16歲少女當起「皮條客」！賣淫妹最小才15歲　抽成價碼曝光

梅西20分鐘快閃！球迷花大錢買票看嘸人　砸爛座椅衝進球場抗議

高市早苗「台灣有事」觸怒習近平　日專家分析唯一解方

成田機場「停機坪起火」！航機拖車燒40分鐘　焦黑照曝

暴肥金正恩恐突暴斃！專家憂「核武按鈕」誰接手　胞妹公主皆落馬

布朗大學槍擊2死9傷　台博士生還原避難過程：關燈躲桌下2小時

美9歲小網紅布蕾「抗癌5年」病逝！　家屬IG悲慟證實死訊

她參加婚禮穿這樣！新郎嫌「像少穿一半」　新娘1句網怒喊：快絕交

女性也愛看色情片！Pornhub曝「男女用戶比」　美男最愛辣媽熟女

年薪近300萬成功買房！　35歲女後悔了

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

許光漢嚴肅闢謠「與張軒睿鬧翻」　曾合作趙震雄：當時滿和樂融融

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

大讚韓國瑜有智慧不再背鍋！　黃國昌籲賴清德：和在野主席對話才有效

歐陽娣娣

買新吊床橘貓躍躍欲試　由下仰望視角超萌XD

16歲少女當起「皮條客」！賣淫妹最小才15歲　抽成價碼曝光

梅西20分鐘快閃！球迷花大錢買票看嘸人　砸爛座椅衝進球場抗議

高市早苗「台灣有事」觸怒習近平　日專家分析唯一解方

成田機場「停機坪起火」！航機拖車燒40分鐘　焦黑照曝

暴肥金正恩恐突暴斃！專家憂「核武按鈕」誰接手　胞妹公主皆落馬

布朗大學槍擊2死9傷　台博士生還原避難過程：關燈躲桌下2小時

美9歲小網紅布蕾「抗癌5年」病逝！　家屬IG悲慟證實死訊

她參加婚禮穿這樣！新郎嫌「像少穿一半」　新娘1句網怒喊：快絕交

女性也愛看色情片！Pornhub曝「男女用戶比」　美男最愛辣媽熟女

年薪近300萬成功買房！　35歲女後悔了

3預警齊發！中國多地氣溫創新低　居民嘆：出門就像走進冷凍庫

大師兄銷魂麵舖「3款麻油薑泥湯」新上市　板橋店獨賣全牛無菜版

毛加恩1歲女「腸病毒重症併發腦炎」！雙眼上吊發紫癱軟　路上狂奔求救

女同學哭了！「體育股長拍肩安慰」被告性騷擾　律師嘆：能免則免

16歲少女當起「皮條客」！賣淫妹最小才15歲　抽成價碼曝光

冷氣團來襲！熱心企業贊助暖暖包　大甲警：揪甘心

轉型升級全人整合照護！台東團隊赴花蓮取經讚：慈院真的很厲害

跟蹤沈伯洋父女錄影質問挨告　大叔到案：只是對時政表達看法

感覺朋友越來越少　6個「顧人怨」的壞習慣你有中嗎？

Mandy挺6個月巨大孕肚曝光！汪小菲一旁貼心捧肚　明年2月當爸媽

【退貨遭拒】超商買關東煮嫌「太辣」！　台中男「整碗倒回鍋裡」下場曝

國際熱門新聞

暴肥金正恩恐突暴斃　憂「核武按鈕」誰接手

美國男自曝「奈米鳥」不到3公分！　想獲認證世界最短

謝謝中國！南韓觀光客「飛日本」：飯店便宜

美版和平方案曝：烏克蘭2027年加入歐盟

東京「流鶯一條街」轉移陣地！地點曝

她參加婚禮穿這樣！新娘1句網怒喊：快絕交

快訊／美布朗大學爆校園槍擊案！　警方：多人中彈

川普稱已停火遭打臉！泰柬衝突升溫

布朗大學槍擊　台博士生關燈躲桌下2小時

諾貝爾和平獎得主遭釋　美解除白俄制裁

Meta擬撤資台灣　事實查核中心恐面臨關門

旅遊禁令滿月「中國旅行社更慘」

美軍敘利亞遇襲3人喪命　川普揚言報復伊斯蘭國

年薪近300萬成功買房　女後悔了

更多熱門

相關新聞

成田機場「停機坪起火」！

成田機場「停機坪起火」！

日本成田機場14日發生火警，當時一輛正在協助捷星航空（Jetstar）客機進行後拖作業的航機拖車突然冒煙，隨後起火。消防人員獲報後隨即趕往現場，經過40分鐘才成功撲滅火勢，所幸該起事故並未造成人員傷亡。

暴肥金正恩恐突暴斃　憂「核武按鈕」誰接手

暴肥金正恩恐突暴斃　憂「核武按鈕」誰接手

劍指中國！日本防衛費「9兆日圓」破紀錄

劍指中國！日本防衛費「9兆日圓」破紀錄

東京「流鶯一條街」轉移陣地！地點曝

東京「流鶯一條街」轉移陣地！地點曝

週休2.5天不是夢？韓政府編預算憂薪水變少

週休2.5天不是夢？韓政府編預算憂薪水變少

關鍵字：

日韓要聞台灣有事高市早苗習近平

讀者迴響

熱門新聞

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

直擊／羅志祥怒了　直接中斷演出

寺內迷姦師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

2026馬年！　3生肖大翻身

搭機遇乘客「行動電源爆炸」　機艙失火冒煙

俄羅斯人妻劈2台男　綠帽夫看對話崩潰

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

一早起床喉嚨好痛！　醫教「1招自測」是不是感冒了

騎車變騎人！人夫和女車友互傳裸照　相揪摩鐵飆床技

冷氣團來了「急凍3天」　體感溫度最低探6度

羅志祥開唱「竟請到超大咖韓星」！

師兄爆迷昏師弟性侵　中台禪寺挺被害人

坣娜最後1年失明失語！　薛智偉「消瘦露面」告白：她永遠在我心裡

坣娜追思會政商名流全來了！　寇世勳忍淚悲嘆：太年輕了

更多

最夯影音

更多
假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度
金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面