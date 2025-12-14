高市早苗「台灣有事」觸怒習近平　日專家分析唯一解方

▲日本首相高市早苗與中國國家主席習近平握手。（圖／路透）

日本首相高市早苗11月7日在眾議院質詢提及「台灣有事」、「存亡危機事態」，引發中國強烈不滿，除限制中國居民赴日旅遊與留學外，也暫停進口日本水產品，且可能進一步針對稀土實施管制。專家分析，中日之間的緊張局勢若要有效化解，唯有兩國領導人直接會晤，才有可能找到突破口。

同時，日本需強化民主主義與自主獨立的立場，對抗中國「軍國主義復活」的指控。

熟稔現代中國與中日關係的北海道大學教授城山英巳接受《韓聯社》書面專訪，提到高市早苗的發言是此次事件的導火線。因此，除非高市早苗與中國國家主席習近平直接會談，否則難以解決中日關係緊張。

城山英巳舉2012年日本實施尖閣諸島（釣魚台）國有化導致中日衝突升溫的案例，說明當時安倍晉三曾在2014年APEC會議與習近平會面，成功為改善雙方關係鋪路。

不過，城山英巳也指出，當前中日雙方對局勢的看法可能存在明顯落差。他分析，中國可能透過集中攻擊高市早苗，以期藉由日本更換首相來「重置」兩國關係，類似2000年代初期小泉純一郎參拜靖國神社後，中國透過改善策略來穩固與後任安倍的關係之模式。

然而，他也提醒，日本國內反而會因中日關係惡化而提升高市內閣支持率，使中國的策略未必能如願。

針對中日未來的互動，城山教授表示，日本可能以2025年11月在廣東省深圳舉行的APEC會議作為目標，循序漸進恢復與中國的關係。他分析，若高市選擇參拜靖國神社，則可能使中日關係比安倍時期更加惡化。城山指出，過去2012年釣魚島國有化時，是由野田佳彥（現立憲民主黨黨代表）內閣執政，顯示中日衝突的歷史責任有所不同。

此外，城山教授對近期中國軍機向自衛隊戰機進行雷達照射等軍事行動提出警示，呼籲日本應冷靜應對，不可輕率採取可能成為反擊藉口的行動。同時，他認為中國對稀土管制或拘留日本公民等措施，須考慮其對中國自身經濟的不利影響，因此北京當局的態度非常謹慎。

另一位日本專家、東京大學社會學家阿古智子則認為，高市早苗的發言反映日本缺乏對中國的整體戰略。她指出，日本對中國特性與意圖缺乏深入分析，若僅憑自身認知與信念發言，難以有效應對中國策略。她建議，日本應強調自身是民主且自主獨立的國家，針對中國「軍國主義復活」的指控進行澄清與反駁，展現策略性立場。

阿古也提醒，中國與台灣可能發生軍事衝突雖屬極端情境，但美國在台灣問題上的立場及中國內部政治、經濟的穩定性，將成為關鍵變數。她認為，日本必須在國際局勢與國內支持間取得平衡，避免被中國的言論與行動牽制。