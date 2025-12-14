暴肥金正恩恐突暴斃！專家憂「核武按鈕」誰接手　胞妹公主皆落馬

▲金正恩、金主愛2024年3月巡視平壤江東溫室農場。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓國家情報院今年11月4日指出，北韓（朝鮮）最高領導人金正恩雖存在罹患高血壓、心臟及腰部疾病的高風險，但仍能正常往返平壤與各大城市，巡視工廠、軍隊及醫院，現階段健康並無明顯異常。專家警告，若金正恩突發重病或倒下，北韓核武與軍權究竟由誰掌握，將成為國際關注焦點。

根據韓媒《朝鮮日報》，金正恩1984年出生，現年41歲，身高約170公分、體重約140公斤。日本《東京新聞》前編輯委員五味洋治直言，金正恩的身體條件意味著血壓、心臟及腰部等任何部位都可能突發問題，內臟健康更無法由外界直接確認。

其實，南韓情報機構通常透過金正恩的演講持續時間、聲音宏亮度，以及巡視時走路速度與距離等細節來推估健康狀況。五味洋治透露，若能持續一小時以上進行演講或長時間巡視軍隊、工廠與醫院，情報機構便會判斷，「目前健康尚無異常」。

▲金正恩進行第六次核試爆。（圖／路透）

然而，金正恩健康問題不僅是醫療層面議題，更牽涉北韓權力架構與核武控制。若金正恩突發重病或死亡，北韓120萬名朝鮮人民軍及核武控制權的歸屬，將成為首要問題。南韓與多數專家原先聚焦國務委員會與金正恩的胞妹金與正、甚至是女兒金主愛等「白頭血統」核心人物。

但南韓世宗研究所副所長鄭成長分析指出，北韓實際軍權核心是朝鮮勞動黨中央軍事委員會，而非國務委員會。他表示，南韓國防部長期低估中央軍委會地位，甚至在國防白書中多次忽略該組織的存在。

朝鮮勞動黨2021年修訂的黨章明確指出，中央軍事委員會負責指揮共和國（北韓）武力，平時決定主要軍事政策及作戰方向，戰時與緊急狀態下則直接控制總參謀部與前線司令部。鄭成長指出，核武使用決策權同樣由中央軍事委員會集體討論，而非由單一領導人決定。

五味洋治分析，北韓若發生急變事件，權力繼承及核武使用將依中央軍事委員會內部程序運作，一旦領導人身故或受傷時，軍權自動轉至中央軍事委員會副委員長手中。鄭成長補充，副委員長在軍事領域的權力相當於「代理總統」，在金正恩缺席時，是唯一可統籌全軍的職位。

▲朝鮮勞動黨中央委員會書記朴正天。（圖／達志影像）

目前被視為「有事時軍權首位繼承者」的副委員長為朴正天。鄭成長指出，朴正天掌握中央軍事委員會副委員長職務，實際控制北韓軍隊及相關組織，同時涵蓋國家保衛相權限，相當於軍事、情報及治安三位一體的「黨指揮線」。2020年，金正恩在中央軍事委員會擴大會議中，特別提升朴正天軍階，使其軍事地位高於總政治局長，這一安排實質上整合了戰略武器運用與作戰指揮權。

專家分析，北韓軍權與核武使用並非由個人單獨決定，而是由中央軍事委員會集體控制，即使金正恩心中有意按下核按鈕，也必須通過委員會討論與審議。此制度設計意在維持政權穩定，並防止由單一領導人或血統成員操控核武。五味洋治強調，「權力的核心不在個人，而在制度與黨序列」。