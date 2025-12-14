實戰等級考驗全過關！　台南市消防局奪「大量傷患競賽」最佳團隊獎

▲台南市消防局代表隊於「2025第一線應變人員大量傷患技能競賽」中，憑藉高度默契與專業表現，勇奪「最佳團隊獎」，展現頂尖救災救護實力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局在全國性「2025第一線應變人員大量傷患技能競賽」中表現亮眼，憑藉高度專業與團隊默契，一舉榮獲「最佳團隊獎」，在極度貼近實戰的競賽環境下脫穎而出，展現臺南在重大災害應變與緊急救護領域的堅強實力。

本次競賽由總教官黃焜裕帶隊，率領張正翰、洪志倫、鄭振鴻、陳正鑫、徐晉偉、沈祐陞等6名消防救護菁英參賽，挑戰五大高度擬真關卡，內容涵蓋地震災害、重大車禍、毒化災事故、槍擊事件，以及最考驗臨場判斷與壓力承受度的「大量傷患檢傷分類」，全面檢驗第一線應變人員在高風險環境下的決策、分工與處置能力。

消防局指出，大量傷患（MCI）應變從來不是單打獨鬥，而是團隊合作的極限考驗。此次競賽中，臺南代表隊在各關卡展現清楚的指揮架構、流暢的溝通節奏與精準的專業處置，被評審團譽為「教科書等級的應變流程」，成功奪下最佳團隊殊榮。

消防局長楊宗林表示，這項獎項是對同仁長期訓練成果的最佳肯定，不僅證明消防人員具備扎實專業能力，更展現出高度凝聚力與彼此信任的團隊精神，是臺南救災救護體系成熟運作的具體成果。

市長黃偉哲也肯定消防局表現，指出同仁在全國競賽中奪得最佳團隊獎，是臺南市的驕傲，象徵城市整體應變能量的提升。市府將持續作為消防人員最堅強的後盾，提供完善裝備與精實訓練，確保第一線人員在任何災害來臨時，都能守住市民生命安全的最後防線。