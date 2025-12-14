　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

實戰等級考驗全過關！　台南市消防局奪「大量傷患競賽」最佳團隊獎

▲台南市消防局代表隊於「2025第一線應變人員大量傷患技能競賽」中，憑藉高度默契與專業表現，勇奪「最佳團隊獎」，展現頂尖救災救護實力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局代表隊於「2025第一線應變人員大量傷患技能競賽」中，憑藉高度默契與專業表現，勇奪「最佳團隊獎」，展現頂尖救災救護實力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局在全國性「2025第一線應變人員大量傷患技能競賽」中表現亮眼，憑藉高度專業與團隊默契，一舉榮獲「最佳團隊獎」，在極度貼近實戰的競賽環境下脫穎而出，展現臺南在重大災害應變與緊急救護領域的堅強實力。

▲台南市消防局代表隊於「2025第一線應變人員大量傷患技能競賽」中，憑藉高度默契與專業表現，勇奪「最佳團隊獎」，展現頂尖救災救護實力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次競賽由總教官黃焜裕帶隊，率領張正翰、洪志倫、鄭振鴻、陳正鑫、徐晉偉、沈祐陞等6名消防救護菁英參賽，挑戰五大高度擬真關卡，內容涵蓋地震災害、重大車禍、毒化災事故、槍擊事件，以及最考驗臨場判斷與壓力承受度的「大量傷患檢傷分類」，全面檢驗第一線應變人員在高風險環境下的決策、分工與處置能力。

消防局指出，大量傷患（MCI）應變從來不是單打獨鬥，而是團隊合作的極限考驗。此次競賽中，臺南代表隊在各關卡展現清楚的指揮架構、流暢的溝通節奏與精準的專業處置，被評審團譽為「教科書等級的應變流程」，成功奪下最佳團隊殊榮。

▲台南市消防局代表隊於「2025第一線應變人員大量傷患技能競賽」中，憑藉高度默契與專業表現，勇奪「最佳團隊獎」，展現頂尖救災救護實力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林表示，這項獎項是對同仁長期訓練成果的最佳肯定，不僅證明消防人員具備扎實專業能力，更展現出高度凝聚力與彼此信任的團隊精神，是臺南救災救護體系成熟運作的具體成果。

▲台南市消防局代表隊於「2025第一線應變人員大量傷患技能競賽」中，憑藉高度默契與專業表現，勇奪「最佳團隊獎」，展現頂尖救災救護實力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲也肯定消防局表現，指出同仁在全國競賽中奪得最佳團隊獎，是臺南市的驕傲，象徵城市整體應變能量的提升。市府將持續作為消防人員最堅強的後盾，提供完善裝備與精實訓練，確保第一線人員在任何災害來臨時，都能守住市民生命安全的最後防線。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 5396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／越晚越冷！　6縣市跌破10度
韓國瑜缺席不影響　賴清德明天10：30照樣邀2院長舉行國政茶
台中大樓驚見高空塗鴉！「雪糕刺客」身分曝　管委會氣炸提告
台灣爸媽超愛PO小孩成績單！　婦產科醫揭恐怖後果
除濕機突起火　他嚇壞急撲滅！台電曝6禁忌警告：一堆人犯
獨／捕獲野生林岱樺！高市綠營初選倒數激戰　私人行程意外曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國際志工日表揚大會登場　基隆61績優志工獲金銀銅獎肯定

孩子有人顧！基隆推夜間托育服務　減輕家長工作育兒負擔

福韻臺灣特展宜蘭傳藝園區登場　秀社區工藝成果+助光復災區重建

南消二大雙向出擊　曾文水庫馬拉松、六甲國小同步防火宣導

實戰等級考驗全過關！　台南市消防局奪「大量傷患競賽」最佳團隊獎

轉型升級全人整合照護！台東團隊赴花蓮取經讚：慈院真的很厲害

斥資3千萬降低行車風險　花蓮全面提升2金針山農路品質　

歲末相聚林田山！6場音樂會+《森林。家》　暖心相聚迎新年

南瀛獅子盃書法賽變身反毒「隱形教材」　黃偉哲讚從校園扎根守護下一代

台南山上水道博物館花季登場！　聖誕白雪、九重葛齊放映襯百年建築

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

許光漢嚴肅闢謠「與張軒睿鬧翻」　曾合作趙震雄：當時滿和樂融融

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

大讚韓國瑜有智慧不再背鍋！　黃國昌籲賴清德：和在野主席對話才有效

歐陽娣娣

買新吊床橘貓躍躍欲試　由下仰望視角超萌XD

國際志工日表揚大會登場　基隆61績優志工獲金銀銅獎肯定

孩子有人顧！基隆推夜間托育服務　減輕家長工作育兒負擔

福韻臺灣特展宜蘭傳藝園區登場　秀社區工藝成果+助光復災區重建

南消二大雙向出擊　曾文水庫馬拉松、六甲國小同步防火宣導

實戰等級考驗全過關！　台南市消防局奪「大量傷患競賽」最佳團隊獎

轉型升級全人整合照護！台東團隊赴花蓮取經讚：慈院真的很厲害

斥資3千萬降低行車風險　花蓮全面提升2金針山農路品質　

歲末相聚林田山！6場音樂會+《森林。家》　暖心相聚迎新年

南瀛獅子盃書法賽變身反毒「隱形教材」　黃偉哲讚從校園扎根守護下一代

台南山上水道博物館花季登場！　聖誕白雪、九重葛齊放映襯百年建築

川普自稱促成停火「被泰總理打臉」　阿努廷：泰國還要聽別人的？

馬刺終結宇宙雷霆16連勝關鍵曝　溫班亞瑪：我們為此刻而生

國際志工日表揚大會登場　基隆61績優志工獲金銀銅獎肯定

快訊／越晚越冷！6縣市「低溫特報」跌破10度

黃少谷曝昔樂團時期「月接5場變一年5場」　吐心聲：蠻想念那時候

深夜、清晨急凍最危險　醫曝洗熱水澡眉角：身子先回暖再進浴室

陸學者：統一後5到10年　讓台北達「二線城市」水準

韓國瑜缺席不影響　賴清德明天10：30照樣邀2院長舉行國政茶敘

孩子有人顧！基隆推夜間托育服務　減輕家長工作育兒負擔

12星座「最新運勢」　天蠍、射手人氣爆棚！

【碰瓷姐出沒】她喝醉2度撲車翻滾倒地！ 駕駛看傻滿臉問號

地方熱門新聞

剛要慶祝反年改修法！李來希摔車骨折

台南永福國小110週年校慶共融運動會、公益義賣登場

《糖果屋的秘密》台南市勞工局陪勞工家庭度過甜蜜週末夜

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

闡述施政理念　賴瑞隆號召社團座談

害後隊3山友被螫吻送醫

從日用品到生活提案　雲林巾彩耕地藝術節展現虎尾毛巾新樣貌

張善政表揚桃園績優教保人員　感謝愛心陪伴幼兒成長

桃園全力推進捷運進度　2026年底力拼綠線北段7站通車

女賣屋驚見男子「寄居」機械車位當雅房

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

義美攜手美國顧問　布局高科技新戰場

台南山上水道博物館花季登場！聖誕白雪、九重葛齊放映襯百年建築

年節將屆聚餐需求升溫　台中福華餐飲住房買氣佳

更多熱門

相關新聞

台南山上水道博物館花季登場！聖誕白雪、九重葛齊放映襯百年建築

台南山上水道博物館花季登場！聖誕白雪、九重葛齊放映襯百年建築

隨著冬季來臨，台南山上花園水道博物館園區花季正式登場，象徵冬季限定景觀的「聖誕白雪」進入盛開期，園區內外九重葛也陸續綻放，雪白花海與繽紛色彩交錯，映襯百年歷史建築，營造出濃厚季節氛圍，吸引不少遊客前來拍照、打卡。

台南民宅廚房竄火！2人一度受困2樓

台南民宅廚房竄火！2人一度受困2樓

台南永福國小110週年校慶共融運動會、公益義賣登場

台南永福國小110週年校慶共融運動會、公益義賣登場

《糖果屋的秘密》台南市勞工局陪勞工家庭度過甜蜜週末夜

《糖果屋的秘密》台南市勞工局陪勞工家庭度過甜蜜週末夜

人行道變開心農場！粉專：這條路好好吃

人行道變開心農場！粉專：這條路好好吃

關鍵字：

實戰考驗過關台南消防局競賽最佳團隊獎

讀者迴響

熱門新聞

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

直擊／羅志祥怒了　直接中斷演出

坣娜最後1年失明失語！　薛智偉「消瘦露面」告白：她永遠在我心裡

俄羅斯人妻劈2台男　綠帽夫看對話崩潰

2026馬年！　3生肖大翻身

一早起床喉嚨好痛！　醫教「1招自測」是不是感冒了

寺內迷姦師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

搭機遇乘客「行動電源爆炸」　機艙失火冒煙

騎車變騎人！人夫和女車友互傳裸照　相揪摩鐵飆床技

宋智孝驚吐：談了8年戀愛！　時間重疊錄製《RM》成員全不知情

師兄爆迷昏師弟性侵　中台禪寺挺被害人

冷氣團來了「急凍3天」　體感溫度最低探6度

羅志祥開唱「竟請到超大咖韓星」！

更多

最夯影音

更多
假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度
金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面