南瀛獅子盃書法賽變身反毒「隱形教材」　黃偉哲讚從校園扎根守護下一代

▲市長黃偉哲親臨「南瀛獅子盃反毒宣導書法比賽」現場，為參賽學生加油打氣，肯定以藝術深化反毒教育。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

跳脫傳統反毒宣教模式，台南市政府毒品危害防制中心14日攜手六甲區六甲國小及南瀛獅子會，舉辦「南瀛獅子盃第13屆反毒宣導書法比賽」，透過書法藝術結合反毒標語，讓防毒教育自然融入校園生活。

市長黃偉哲親自到場為參賽學生與家長加油打氣，感謝南瀛獅子會連續13年以寓教於樂方式深耕反毒工作，讓反毒成為孩子日常的一部分。

黃偉哲表示，近年新興毒品不斷翻新樣態，偽裝手法層出不窮，反毒工作更需及早扎根、從家庭與校園做起。感謝衛生局、南瀛獅子會及六甲國小長期攜手合作，透過書法比賽培養孩子專注力與美感，同時將反毒理念融入創作過程，讓學生在揮毫書寫反毒標語時，自然深化對毒品危害的認識，展現公私協力守護下一代的成果。

衛生局指出，新興影響精神物質（NPS）濫用已成全球趨勢，根據聯合國毒品與犯罪問題辦公室（UNODC）統計，截至2025年10月已記錄超過1300種新興影響精神物質，其中僅2024年至2025年間，新出現並首次被檢出的NPS就達125種，顯示新興毒品推陳出新，防制與查緝難度持續升高。

毒防中心說明，台灣常見新興毒品多以「咖啡包、糖果、餅乾、飲品甚至電子煙彈」等形式偽裝，悄悄混入青少年生活圈，誘發好奇而誤觸毒品。近年依托咪酯（Etomidate）也被偽裝於電子煙彈中，若混合使用多種毒品，其危險性與致死風險更難以預測，唯有透過校園教育強化正確認知，才能真正降低青少年接觸毒品的風險。

活動現場讓學生親自揮毫書寫反毒標語，把反毒概念轉化為創作內容，成為潛移默化的「隱形教材」，在輕鬆氛圍中深化防毒意識。得獎名單將公布於台南市政府衛生局毒防中心官方臉書粉絲專頁。



毒防中心也提醒，若發現親友有毒品使用疑慮，可撥打24小時諮詢專線0800-770-885「請請您，幫幫我」，或加入「台南毒防指南針LINE@」（ID：@0800770885tainan），由專業人員提供保密諮詢服務。