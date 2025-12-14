黎智英國安案15日宣判　開放逾600旁聽席

▲壹傳媒集團創辦人黎智英。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

據香港司法機構網頁顯示，壹傳媒集團創辦人黎智英與《蘋果日報》3間公司涉嫌串謀勾結外國勢力等罪的案件，將於下周一（12月15日）上午10時宣判。宣判當日，將於正庭及7個提供轉播影像的延伸席開放逾600個旁聽席。

黎智英與《蘋果日報》3間公司及6名《蘋果日報》前高層，被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」及「串謀發布煽動刊物罪」。

黎智英另被控兩項國安法控罪，包括與李宇軒等人串謀勾結外國或者境外勢力罪，串謀請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

該案於2023年12月開審，由高等法院3名國安法指定法官李運騰、李素蘭及杜麗冰審理，經過超過150日審訊，期間傳召多名認罪的時任《蘋果日報》高層，以及從犯證人李宇軒和陳梓華等出庭作供。法庭去年7月裁定表證成立，控辯雙方今年8月完成結案陳詞。

根據港媒報導，宣判當日，將開設正庭及7個延伸庭，開放共116個記者席及507個公眾席旁聽，其中，正庭有42個記者席、58個公眾席，其餘席位則在提供轉播影像的延伸庭。

大陸外交部發言人郭嘉昆日前在例行記者會回應相關問題時說，維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」的最高原則，「中央政府堅定支持香港特區依法維護國家安全，懲治危害國家安全的犯罪行為。」